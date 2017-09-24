Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Ученые объяснили, почему вечером хочется выпить
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Звезды, которые борются сегодня с раком: как проходит лечение
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Новая внедорожная Lada за 860 тысяч: что вместо нее?
В «Одноклассниках» можно оплатить штрафы ГИБДД
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
14:51 (мск), источник: РИА Новости

Швейцарская компания начала экспортировать альпийский воздух

ЖЕНЕВА 24 сен — РИА Новости, Елизавета Исакова. В Швейцарии начали продавать за границу горный воздух, стартап Swiss Alpin Air надеется таким образом обеспечить чистым воздухом наиболее загрязненные города мира, говорится на сайте производителя.

Источник: Reuters

«Каждый год туристы приезжают в швейцарские Альпы, чтобы насладиться бодрящими видами и вдохнуть чистейший горный воздух. Это просто экспорт свежего воздуха, который у нас есть. Мы уже экспортируем швейцарскую воду из горных источников, шоколад и сыр. Так почему бы не экспортировать чистый воздух? Это лучший воздух в мире», — объясняют создатели производства.

Чистый альпийский воздух продается на сайте в формате аэрозоля в флаконах по семь литров. Такого флакона должно хватить на 120 вдохов.

Можно приобрести один аэрозоль за 21 доллар, или наборы из трех или шести бутылок со скидкой.

По замыслу производителей, воздух в аэрозоле поможет жителям наиболее загрязнённых городов мира вдохнуть глоток чистого кислорода. К аэрозолю также прилагается специальная маска для дыхания.

В настоящий момент стартап активно ищет инвесторов для продвижения своей идеи.

Путешествие в Швейцарию: Альпы
Во время загрузки произошла ошибка.
31 августа© Ньюстюб
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров предложил посредством реформы срезать ООН «лишний жирок»
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
На поддержку «ФК Открытие» списали деньги со счетов менеджмента
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Ремонт в условиях ограниченного бюджета: экономим грамотно
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Как оформить комнату школьника: 10 идей
Дизайн прихожей: как сделать её удобной и функциональной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь