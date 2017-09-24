Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Уборка продлевает жизнь
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Американский ЦБ укрепляет валюту, какого курса ждать россиянам
СМИ: российская актриса Юнникова в реанимации в тяжелом состоянии
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Малышева, Безрукова и Нюша: звезды на премьере Kingsman-2
Джип арабского шейха выдворили из Монако из-за размеров (видео)
С нового года иномарки могут стать дороже
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
Украина выплатила России $3 млрд
Порошенко показал в ООН российские военные билеты
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
1035 лет назад погибла Грейс Келли
8В Москве открыли памятник Калашникову
15:00 (мск), источник: РИА Новости

Деньги со счетов менеджмента банка «ФК Открытие» списали на его поддержку

МОСКВА, 24 сен — РИА Новости. Банк «ФК Открытие» получил денежные средства, списанные, в соответствии с законодательством РФ, со счетов его топ-менеджеров, сообщил РИА Новости представитель банка.

Источник: РИА Новости

Размер списанных денег и количество менеджеров «ФК Открытие» не раскрывает.

Прекращение обязательств банка «Открытие» перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в соответствии со статьей 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка.
Представитель банка

«В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора. Таким образом, это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка», — отметил представитель ФК «Открытие».

Читайте также
Санация «Открытия»: что это, к чему приведет и будет ли кризис

Кроме того, он уточнил, что в число управляющих работников, в соответствии с законодательством, входят лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов, члены совета директоров и контролирующие банк лица.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие», до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие».

Глава «ВТБ 24» Михаил Задорнов, который возглавит «ФК Открытие» после работы в нем временной администрации, сообщил 20 сентября, что Банк России предоставил «ФК Открытие» кредитную линию на 1 триллион рублей, но масштаб необходимой докапитализации банка значительно меньше этой суммы.

Василий Поздышев: «Открытие» получит минимально необходимые средства для работы
Во время загрузки произошла ошибка.
14 сентября© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии2
Комментарии
2
Фёдор Викторович Рязанцев
Очень правильно. Надо забирать деньги у топ менеджеров и безвозвратно. И пусть ещё радуются. Вообще то надо было разобраться более предметно с каждым ( как...
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Читать все
2
Комментировать
 Почему Пенс и Порошенко ушли с выступления Лаврова в ООН
Эксперт: в Сирии произошли некоторые 'странные вещи'
Минобороны показало снимки техники спецназа США на территории ИГ
Лавров предложил посредством реформы срезать ООН «лишний жирок»
В Гидрометцентре рассказали, каким регионам первым ждать зимы
Росавиация составила рейтинг опаздывающих авиакомпаний
Бейсболист нарушил традицию исполнения гимна назло Трампу
Как Трамп и Ким Чен Ын запугивают друг друга
Спорт
Четыре проблемы, которые отправят «Спартак» в аутсайдеры Объясняем, почему болезнь красно-белой команды не поддается быстрому излечению
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
В России будут штрафовать управленцев многоэтажек
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Россиянам пообещали рост цен на жилье
Леди
6 вещей о свиданиях, которые пора понять к 30 годам Чем старше становишься, тем меньше волнуешься о том, что о тебе подумают окружающие. Поэтому на свидания собираешься с меньшим трепетом.
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь