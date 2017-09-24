Деньги со счетов менеджмента банка «ФК Открытие» списали на его поддержку

Источник: РИА Новости

Размер списанных денег и количество менеджеров «ФК Открытие» не раскрывает.

Прекращение обязательств банка «Открытие» перед рядом управляющих работников и контролирующих банк лиц осуществляется в соответствии со статьей 189.49 закона 127-ФЗ, регламентирующей участие Банка России в реализации мер по финансовому оздоровлению банка. При этом средства со счетов работников и контролирующих лиц списываются в пользу банка. Представитель банка

«В соответствии с законодательством, прекращение обязательств перед управляющими работниками и контролирующими лицами по кредитам, займам, депозитам и иным требованиям в денежной форме является одним из необходимых условий для докапитализации банка за счет денежных средств, составляющих Фонд консолидации банковского сектора. Таким образом, это обязательный этап с точки зрения финансового оздоровления банка», — отметил представитель ФК «Открытие».

Кроме того, он уточнил, что в число управляющих работников, в соответствии с законодательством, входят лица, занимающие должности единоличного исполнительного органа, его заместителей, членов коллегиального исполнительного органа, главного бухгалтера и его заместитель, руководители и главные бухгалтеры филиалов, члены совета директоров и контролирующие банк лица.

ЦБ РФ в августе объявил о мерах по спасению банка «ФК Открытие», до недавнего времени входившего в топ-6 крупнейших в России, а после начавшегося в июне резкого оттока средств клиентов опустившегося на восьмое место. Это будет первая санация с использованием нового механизма — Банк России, вложив средства созданного в этом году Фонда консолидации банковского сектора, станет главным акционером «ФК Открытие».