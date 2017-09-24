Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир
Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир, в которых они прописаны. Отменили сборы и в случае дарения или наследования жилья.
Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир, в которых они прописаны. Отменили сборы и в случае дарения или наследования жилья.
В Налоговой службе уточняют — поправки в закон вступили в силу в начале года, но о них мало кто знает.
Говорили об этом на конференции в Союзе агентств недвижимости.
По словам главы союза Андриана Тодерашку, освобождение от налогов увеличит поступления в бюджет, так как сократит число скрывающих реальный размер доходов.
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