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15:23 (мск), источник: Noi.md

Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир

Гражданам Молдовы больше не нужно платить налог при продаже квартир, в которых они прописаны. Отменили сборы и в случае дарения или наследования жилья.

Источник: Noi.md

В Налоговой службе уточняют — поправки в закон вступили в силу в начале года, но о них мало кто знает.

Говорили об этом на конференции в Союзе агентств недвижимости.

По словам главы союза Андриана Тодерашку, освобождение от налогов увеличит поступления в бюджет, так как сократит число скрывающих реальный размер доходов.

Сделки по купле-продаже облагаются налогом от 7-ми до 18% стоимости недвижимости. А в контрактах часто указывают кадастровую цену, которая намного меньше рыночной.

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