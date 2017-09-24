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15:55 (мск), источник: Интерфакс

Задержан вылет еще шести рейсов «ВИМ-Авиа» из «Домодедово»

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU — Вылет шести внутренних и международных рейсов авиакомпании «ВИМ-Авиа» из «Домодедово» задержан в воскресенье, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта по состоянию на 15:30 мск.

Источник: РИА "Новости"

В расписании на 24 сентября всего значатся 11 рейсов авиакомпании, шесть имеют статус «задержан».

Так, рейс в Анталью, который должен был отправиться в 14:25, отложен до 15:40; еще один рейс в этот город перенесен с 19:05 до 20:35; рейс в Ларнаку (14:55) отложен до 17:35; в Ираклион (16:15) — до 20:30; Сочи (16:25) — до 22:30; Симферополь (16:50) — до 21:00.

Кроме того, согласно онлайн-табло, объединены в один два рейса в Благовещенск (вылет ожидается в 18:30).

На данный момент среднее время ожидания всех задержанных рейсов «ВИМ-Авиа» составляет более трех часов.

Накануне КР начал проверку по факту задержки 15 внутрироссийских и международных рейсов из «Домодедово» отправлением 22 и 23 сентября, сообщила «Интерфаксу» представитель ведомства Елена Марковская. «По причине задержки авиарейсов 2997 пассажирам причинён имущественный вред. При этом, авиакомпания продавала билеты на авиарейсы заведомо зная о невозможности осуществления перелётов в указанные дни», — говорится в сообщении.

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