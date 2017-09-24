Задержан вылет еще шести рейсов «ВИМ-Авиа» из «Домодедово»

Источник: РИА "Новости"

В расписании на 24 сентября всего значатся 11 рейсов авиакомпании, шесть имеют статус «задержан».

Так, рейс в Анталью, который должен был отправиться в 14:25, отложен до 15:40; еще один рейс в этот город перенесен с 19:05 до 20:35; рейс в Ларнаку (14:55) отложен до 17:35; в Ираклион (16:15) — до 20:30; Сочи (16:25) — до 22:30; Симферополь (16:50) — до 21:00.

Кроме того, согласно онлайн-табло, объединены в один два рейса в Благовещенск (вылет ожидается в 18:30).

На данный момент среднее время ожидания всех задержанных рейсов «ВИМ-Авиа» составляет более трех часов.