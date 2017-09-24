Через 5−10 лет молдавские новострои будут никому не нужны
Искусственный спрос на молдавские новострои может исчезнуть уже в ближайшие годы, считает экономист Влад Нани.
Искусственный спрос на молдавские новострои может исчезнуть уже в ближайшие годы, считает экономист Влад Нани.
КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, вложение денег в недвижимость в Молдове, увы, теряет былую привлекательность и может привести к финансовым потерям в будущем.
«Это не инвестиция, это такой феномен, который раздувает строительство непропорционально спросу. Спрос на новострой существует только за счет того, что люди покупают квартиры для сдачи в аренду. Но наступит момент, когда этот продукт будет существовать, но он уже не будет востребованным. И те люди, которые купили недвижимость для сдачи в аренду, так и останутся с этими квартирами
По его мнению, рынок недвижимости уже насытился, но в полной мере падение проявится через несколько лет.
«Через 5−10 лет квартиры станут невостребованными, это будет чувствительно. Потому что люди продолжают уезжать из страны, заработать денег на квартиру внутри страны невозможно. А те, кто уехал, даже если и покупают недвижимость, но не для себя. Им это уже становится не нужным», — резюмировал эксперт.