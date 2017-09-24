Через 5−10 лет молдавские новострои будут никому не нужны

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 24 сен — Sputnik. По мнению собеседника радиостудии Sputnik Молдова, вложение денег в недвижимость в Молдове, увы, теряет былую привлекательность и может привести к финансовым потерям в будущем.

«Это не инвестиция, это такой феномен, который раздувает строительство непропорционально спросу. Спрос на новострой существует только за счет того, что люди покупают квартиры для сдачи в аренду. Но наступит момент, когда этот продукт будет существовать, но он уже не будет востребованным. И те люди, которые купили недвижимость для сдачи в аренду, так и останутся с этими квартирами из-за того, что не смогут их продать», — прогнозирует экономист.

По его мнению, рынок недвижимости уже насытился, но в полной мере падение проявится через несколько лет.