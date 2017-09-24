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19:09 (мск), источник: Kommersant.uz

Ростех будет поставлять в Узбекистан лекарства и медицинские изделия

Госкорпорация Ростех намерена начать экспортировать лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Узбекистан. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Источник: Kommersant.uz

Соответствующий меморандум подписали Национальная иммунобиологическая компания («Нацимбио») и Республиканское внешнеэкономическое государственное предприятие «Узмедэкспорт».

В рамках сотрудничества компании будут укреплять экспортное взаимодействие, заниматься разработкой приоритетных проектов и создавать условия для внедрения инновационных технологий и продуктов.

«Мы рады возможности партнерской работы с российской компанией, представляющей фармацевтический блок крупнейшей Госкорпорации Ростех. Убежден, что сотрудничество “Нацимбио” и “Узмедэкпорт” станет наглядным примером плодотворных отношений между Россией и Узбекистаном в области поставок лекарственных средств и медицинских изделий», — сказал генеральный директор «Узмедэкспорт» Бахтиёр Умаров.

На территории Узбекистана зарегистрировано 768 лекарственных препаратов производства России, из них — 32 препарата производства НПО «Микроген», 80 — ОАО «Синтез». Обе компании входят в состав «Нацимбио». Кроме препаратов российского производства на рынке республики представлены лекарственные препараты производства Узбекистана, стран СНГ, Украины, США, Европы, Индии и Китая.

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