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21:49 (мск), источник: АиФ Челябинск

Челябинск и Новосибирск свяжет прямой авиарейс

Челябинск и Новосибирск вновь свяжет прямой авиарейс, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск».

Авиакомпания «S7 Airlines» начинает выполнять регулярные рейсы с 3 октября по вторникам и четвергам. До перехода на зимнее расписание вылеты из аэропорта Толмачёво будут выполняться в 21:40, прилет в Челябинск в 22:05 (время в пути 2 часа 25 минут). Вылет из Челябинска в 22:45, посадка в Толмачёво в 3:00 (время в пути 2 часа 15 минут).

С 31 октября по 22 марта будет действовать следующее расписание: вылет из Новосибирска в 15:20, прилёт в Челябинск 15:45; вылет из Челябинска в 16:25, прилёт в Новосибирск 20:40.

Минимальная стоимость билета на одного человека в одну сторону на данный момент со сборами составляет 5100 рублей. Перелеты будут выполняться на воздушных судах Embraer 170, рассчитанных на 78 мест.

Отметим, что в настоящее время прямых авиарейсов между Челябинском и Новосибирском нет. Ранее из челябинского аэропорта рейсы выполняла авиакомпания «Ангара» самолётами Ан-148−100, а также «ЮВТ Аэро» на Bombardier CRJ-200.

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