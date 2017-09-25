В хабаровский парк «ХЗСК» хотят привлечь 80 миллионов долларов

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Власти дальневосточной столицы планируют привлечь в индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики» около 80 миллионов долларов инвестиций. В администрации города считают, что размеры земельных участков привлекут иностранных бизнесменов.

О планах рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития Руслан Горлов. Для создания промышленного кластера формируются земельные участки на площади в 250 гектаров, там есть газ и электроэнергия в достаточных объёмах. Как сообщает пресс-служба администрации Хабаровска, сейчас в планах создание трёх новых проектов, реализация которых планируется на вновь образованных площадках. В частности, власти уже подписали соглашение с китайской государственной корпорацией на строительство мукомольного и комбикормового заводов. Сырьё будет закупаться в западных регионах страны, а часть продукции планируют отправлять на экспорт.

Перспективным направлением также считают углублённую переработку промышленной ненаркотической конопли. Кроме того, мэрия планирует создание крупного логистического центра, который будет содержать больше пяти тысяч квадратных метров тёплых и двух тысяч холодных помещений для складов, а также овощехранилище.

Сейчас на территории парка проходит модернизация производства завода строительной керамики. В июне 2018 года планируется сдать сушильный цех, который необходим для производства качественного облицовочного кирпича, а также для наращивания объёмов производства.