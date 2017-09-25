В хабаровский парк «ХЗСК» хотят привлечь 80 миллионов долларов
Мэрия рассчитывает на иностранные инвестиции.
Мэрия рассчитывает на иностранные инвестиции.
Власти дальневосточной столицы планируют привлечь в индустриальный парк «Хабаровский завод строительной керамики» около 80 миллионов долларов инвестиций. В администрации города считают, что размеры земельных участков привлекут иностранных бизнесменов.
О планах рассказал начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития Руслан Горлов. Для создания промышленного кластера формируются земельные участки на площади в 250 гектаров, там есть газ и электроэнергия в достаточных объёмах. Как сообщает
Перспективным направлением также считают углублённую переработку промышленной ненаркотической конопли. Кроме того, мэрия планирует создание крупного логистического центра, который будет содержать больше пяти тысяч квадратных метров тёплых и двух тысяч холодных помещений для складов, а также овощехранилище.
Сейчас на территории парка проходит модернизация производства завода строительной керамики. В июне 2018 года планируется сдать сушильный цех, который необходим для производства качественного облицовочного кирпича, а также для наращивания объёмов производства.
РИА «Восток-Медиа — Хабаровск» писало, что этим летом завод запустил линию многострунной резки кирпича. Новое оборудование обошлось в 11 миллионов рублей.