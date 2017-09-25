Жителям Хабаровского края предлагают подтвердить свои права на квартиры
Документы принимают в региональном фонде капремонта.
Документы принимают в региональном фонде капремонта.
Некоторые жители Хабаровского края получили
Для корректировки данных лицевого счета, собственникам нужно предоставить НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» копию документа, который подтверждает их права на помещение.
Если же житель края — наниматель или арендатор квартиры, то необходимо предоставить копию соответствующего документа. В этом случае специалисты произведут перерасчет начислений, и счет на оплату взносов на капремонт будет выставляться фактическому собственнику помещения, в том числе — администрации муниципалитета или другому юридическому лицу.
Документы принимаются в НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» по адресу: 680030, г. Хабаровск, улица Ленина, 57, кабинет № 712, а также по электронной почте: info@fkr27.ru.