Жителям Хабаровского края предлагают подтвердить свои права на квартиры

Источник: РИА "Новости"

Некоторые жители Хабаровского края получили счет-квитанции для оплаты взносов на капремонт без указания ФИО собственника, сообщает портал «Губерния». По информации краевого фонда капитального ремонта, это произошло из-за того, что в едином государственном реестре недвижимости по отдельным помещениям в многоквартирных домах не было сведений о собственнике.

Для корректировки данных лицевого счета, собственникам нужно предоставить НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» копию документа, который подтверждает их права на помещение.

Если же житель края — наниматель или арендатор квартиры, то необходимо предоставить копию соответствующего документа. В этом случае специалисты произведут перерасчет начислений, и счет на оплату взносов на капремонт будет выставляться фактическому собственнику помещения, в том числе — администрации муниципалитета или другому юридическому лицу.