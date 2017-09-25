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05:51 (мск), источник: Губерния онлайн

Жителям Хабаровского края предлагают подтвердить свои права на квартиры

Документы принимают в региональном фонде капремонта.

Источник: РИА "Новости"

Некоторые жители Хабаровского края получили счет-квитанции для оплаты взносов на капремонт без указания ФИО собственника, сообщает портал «Губерния». По информации краевого фонда капитального ремонта, это произошло из-за того, что в едином государственном реестре недвижимости по отдельным помещениям в многоквартирных домах не было сведений о собственнике.

Для корректировки данных лицевого счета, собственникам нужно предоставить НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» копию документа, который подтверждает их права на помещение.

Если же житель края — наниматель или арендатор квартиры, то необходимо предоставить копию соответствующего документа. В этом случае специалисты произведут перерасчет начислений, и счет на оплату взносов на капремонт будет выставляться фактическому собственнику помещения, в том числе — администрации муниципалитета или другому юридическому лицу.

Документы принимаются в НО «Хабаровский краевой фонд капитального ремонта» по адресу: 680030, г. Хабаровск, улица Ленина, 57, кабинет № 712, а также по электронной почте: info@fkr27.ru.

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