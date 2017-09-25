Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Свекла оказалась суперфудом
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Президент Румынии отменил визит на Украину
Украина выплатила России $3 млрд
«На нас шла сотня боевиков»Подробности: как российские военные прорывались из окружения в Сирии
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом»
Секретные фото: УАЗ готовит абсолютно новый микроавтобус
Новый Volvo XC40: премьера состоялась
Виктория Бекхэм показала грудь без имплантов - СМИ
NI: Оружие РФ «обуздает норов» авианосцев США
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам
Кабаева привлекла всеобщее внимание на юбилее Кобзона – СМИ
Ангелина Вовк ждет извинений от Аллы Пугачевой
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
10Лучшие снимки Cassini
8Пожар в гостинице в Ростове-на-Дону
07:19 (мск), источник: Newtimes.kz

При приобретении авто «с рук» казахстанцы рискуют «купить» и чужие штрафы

Почему в Казахстане при снятии авто с учёта от чужих штрафов никуда не деться. Или почему запрещена регистрация машины, на которой другой водитель накатал штрафов и не расплатился, передает kolesa.kz.

Источник: Newtimes.kz

«У меня в собственности находится автомобиль. Хотел снять с учёта, но в полиции отказали, мотивируя своё решение тем, что человек, ездивший на моей машине, имеет штрафы за нарушения ПДД. Все протоколы были оформлены на него. Полицейские говорят, что пока он не заплатит штрафы, с учёта машину не снимут. Правомерны ли их действия?» — написал в редакцию издания читатель.

Протокол, составленный на имя водителя, числится именно за физическим лицом, а не за автомобилем. При чём здесь тогда владелец? Но по версии полицейских машина тоже подпадает под ответственность. По крайней мере, так изданию ответили в КАП МВД РК.

Редакция издания советует, как поступить в случае, если на автомобиле числятся неуплаченные штрафы.

«Норма, на которую ссылаются стражи порядка, отказывая автовладельцу в регистрационных процессах, прописана в подпункте 8 пункта 2 статьи 67 закона РК «О дорожном движении».

«Регистрация транспортного средства и изменение регистрационных данных запрещаются в случае наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Так вот указанный запрет действует в отношении транспортного средства как объекта, за которым имеются перечисленные в статье 67 ограничения.

Тяжело оспорить этот момент, так как в статье чётко не говорится, за объектом (машина) или субъектом (физлицо) держится штраф. Нарушения с камер на дорогах, к примеру, тоже вынуждены вешать на машину, а там уж владелец сам разбирается: он был за рулём или кто-то другой.

Допуская за руль неизвестных вам водителей, знайте это. К примеру, если «трезвый водитель», доставляя вас после вечеринки, нарушил и в итоге не погасил штраф, то долг может повиснуть на шее владельца автомобиля.

Другое дело, что именно отказ в снятии с учёта можно попробовать оспорить. В 67-й статье говорится только о регистрации авто и изменении регистрационных данных. А о прекращении регистрации (в том числе снятие с учёта в связи с продажей) написано в статье 69, и запреты из-за непогашенных штрафов там не упоминаются.

В итоге мы видим не совсем корректную трактовку пункта со стороны полиции с одной целью: заставить погасить штраф любыми способами. Юрист редакции в таком случае порекомендовал бы читателю потребовать отказ от органов в письменной форме. Пункт 2 статьи 68 закона «О дорожном движении» официально как раз-таки обязывает полицейских это делать, пишет издание.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
14 казахстанцев прошли дистанцию Ironman в Италии
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
«Зенит» продлил беспроигрышную серию в чемпионате России
Иракские курды проведут референдум о независимости
Дональд Трамп поссорился со звездами американского спорта
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
«Ночных волков» лишают земли
В России развернут массовую стройку инфраструктуры
Названы российские города с самым грязным воздухом
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь