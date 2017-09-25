При приобретении авто «с рук» казахстанцы рискуют «купить» и чужие штрафы

Источник: Newtimes.kz

«У меня в собственности находится автомобиль. Хотел снять с учёта, но в полиции отказали, мотивируя своё решение тем, что человек, ездивший на моей машине, имеет штрафы за нарушения ПДД. Все протоколы были оформлены на него. Полицейские говорят, что пока он не заплатит штрафы, с учёта машину не снимут. Правомерны ли их действия?» — написал в редакцию издания читатель.

Протокол, составленный на имя водителя, числится именно за физическим лицом, а не за автомобилем. При чём здесь тогда владелец? Но по версии полицейских машина тоже подпадает под ответственность. По крайней мере, так изданию ответили в КАП МВД РК.

Редакция издания советует, как поступить в случае, если на автомобиле числятся неуплаченные штрафы.

«Норма, на которую ссылаются стражи порядка, отказывая автовладельцу в регистрационных процессах, прописана в подпункте 8 пункта 2 статьи 67 закона РК «О дорожном движении».

«Регистрация транспортного средства и изменение регистрационных данных запрещаются в случае наличия своевременно неисполненных постановлений о наложении административного взыскания в виде штрафа в сфере обеспечения безопасности дорожного движения».

Так вот указанный запрет действует в отношении транспортного средства как объекта, за которым имеются перечисленные в статье 67 ограничения.

Тяжело оспорить этот момент, так как в статье чётко не говорится, за объектом (машина) или субъектом (физлицо) держится штраф. Нарушения с камер на дорогах, к примеру, тоже вынуждены вешать на машину, а там уж владелец сам разбирается: он был за рулём или кто-то другой.

Допуская за руль неизвестных вам водителей, знайте это. К примеру, если «трезвый водитель», доставляя вас после вечеринки, нарушил и в итоге не погасил штраф, то долг может повиснуть на шее владельца автомобиля.

Другое дело, что именно отказ в снятии с учёта можно попробовать оспорить. В 67-й статье говорится только о регистрации авто и изменении регистрационных данных. А о прекращении регистрации (в том числе снятие с учёта в связи с продажей) написано в статье 69, и запреты из-за непогашенных штрафов там не упоминаются.