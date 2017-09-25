Красный проспект застелили самолечащимся асфальтобетоном

Участок Красного проспекта от Мочищенского шоссе до улицы Писарева — один из 19-ти объектов программы «Безопасные и качественные дороги», которые уже сдали. Эти три километра обошлись в 187 миллионов рублей — деньги федерального, областного и городского бюджетов. По всей протяженности заменили асфальт, сфетофоры, кое-где расширили подъезды к перекресткам для безопасности.

Перекресток Красного проспекта и улицы Георгия Колонды раньше считался очагом аварийности. Сложности возникали из-за того, что здесь было всего четыре полосы движения. Теперь стало шесть, автомобилистам, которым нужно свернуть, теперь проще перестроиться. Кстати, этот участок вызвал у подрядчиков больше всего сложностей.

— На одном локальном участке очень много коммуникаций. Практически вся номенклатура, которая там существует — кабели связи, электрокабели — находится именно в этом месте. Поэтому переустройство коммуникаций заняло очень много времени, — говорит исполнительный директор компании-подрядчика Вадим Тимошенко.

Подрядчики надеются, что автомобилисты оценят новое покрытие. Состав битума, щебня и химические добавки делают асфальтобетон самолечащимся. Трещины, которые образовались зимой, будут затягиваться летом под влиянием положительных температур.

Таксист Алексей Иванов на Красном проспекте знает каждую яму — ежедневно притормаживал перед ними. Новое покрытие на этом участке оценил. Машина идет плавно, поток движется быстрее. Мечтает, чтобы так было на всех дорогах города.

У автовладельцев еще будет возможность оценить, как работает программа. Она рассчитана до 2025 года. Предполагается ремонт 40-ка объектов на территории агломерации. В мегаполисе следующим важным этапом станет реконструкция Красного проспекта от улицы Писарева до площади Ленина.