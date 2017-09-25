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07:19 (мск), источник: VN.ru

Красный проспект застелили самолечащимся асфальтобетоном

В Заельцовском районе Новосибирска завершили ремонт дороги от Мочищенского шоссе до улицы Писарева на общей протяженности три километра. Изменится ли скорость транспортных потоков на этом участке, заметили ли разницу автовладельцы, узнали корреспонденты ОТС.

Участок Красного проспекта от Мочищенского шоссе до улицы Писарева — один из 19-ти объектов программы «Безопасные и качественные дороги», которые уже сдали. Эти три километра обошлись в 187 миллионов рублей — деньги федерального, областного и городского бюджетов. По всей протяженности заменили асфальт, сфетофоры, кое-где расширили подъезды к перекресткам для безопасности.

Перекресток Красного проспекта и улицы Георгия Колонды раньше считался очагом аварийности. Сложности возникали из-за того, что здесь было всего четыре полосы движения. Теперь стало шесть, автомобилистам, которым нужно свернуть, теперь проще перестроиться. Кстати, этот участок вызвал у подрядчиков больше всего сложностей.

— На одном локальном участке очень много коммуникаций. Практически вся номенклатура, которая там существует — кабели связи, электрокабели — находится именно в этом месте. Поэтому переустройство коммуникаций заняло очень много времени, — говорит исполнительный директор компании-подрядчика Вадим Тимошенко.

Подрядчики надеются, что автомобилисты оценят новое покрытие. Состав битума, щебня и химические добавки делают асфальтобетон самолечащимся. Трещины, которые образовались зимой, будут затягиваться летом под влиянием положительных температур.

Таксист Алексей Иванов на Красном проспекте знает каждую яму — ежедневно притормаживал перед ними. Новое покрытие на этом участке оценил. Машина идет плавно, поток движется быстрее. Мечтает, чтобы так было на всех дорогах города.

У автовладельцев еще будет возможность оценить, как работает программа. Она рассчитана до 2025 года. Предполагается ремонт 40-ка объектов на территории агломерации. В мегаполисе следующим важным этапом станет реконструкция Красного проспекта от улицы Писарева до площади Ленина.

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