Непогода затормозила уборку зерновых в Новосибирской области

Сельхозпредприятие «Ярковское» — один из лидеров по выращиванию овощей в регионе. «Королева Анна», «Галла», «Ароза» — все это сорта картофеля. Сегодня полным ходом идет уборка. 5−6 минут — и немецкий комбайн заполнен. На выгрузку еще меньше времени.

— Мы сделали ставку на массовое производство картофеля, элитные сорта голландской и сибирской селекции, — сообщил генеральный директор хозяйства «Ярковское» Глеб Поповцев.

Картофель нужно убрать до первых заморозков. А это тысячи тонн. Новое хранилище уже почти заполнено. Клубни товарного вида — в один амбар, на семена — в другой.

Еще одна гордость Ярковского хозяйства — репчатый лук. Есть мнение, что за Уралом его выращивать вообще почти невозможно. Однако качество местного лука отвечает всем необходимым стандартам.

После лука и картошки приступят к уборке моркови, свеклы и капусты. Эти овощные культуры, говорят аграрии, могут и подождать.