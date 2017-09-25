В Уфе продолжают наносить разметку на отремонтированных улицах
В мэрии столицы призывают автомобилистов не заезжать на свежую разметку.
В мэрии столицы призывают автомобилистов не заезжать на свежую разметку.
В столице Башкирии продолжается нанесение дорожной разметки на тех улицах, что были отремонтированы. В выходные дни она появилась на улицах 50 лет СССР, Подводника Родионова и проспекте Октября, где недавно положили свежий асфальт.
Как отметили в администрации Уфы, работы проводятся при благоприятных погодных условиях, на сухом дорожном полотне и только ночью, когда машин на дорогах мало.
— Просим автомобилистов проявить понимание, уважение к труду дорожных служб и не заезжать на свежую разметку, — отметили в