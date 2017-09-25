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07:28 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе продолжают наносить разметку на отремонтированных улицах

В мэрии столицы призывают автомобилистов не заезжать на свежую разметку.

В столице Башкирии продолжается нанесение дорожной разметки на тех улицах, что были отремонтированы. В выходные дни она появилась на улицах 50 лет СССР, Подводника Родионова и проспекте Октября, где недавно положили свежий асфальт.

Как отметили в администрации Уфы, работы проводятся при благоприятных погодных условиях, на сухом дорожном полотне и только ночью, когда машин на дорогах мало.

— Просим автомобилистов проявить понимание, уважение к труду дорожных служб и не заезжать на свежую разметку, — отметили в пресс-службе мэрии.

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