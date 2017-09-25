В Уфе продолжают наносить разметку на отремонтированных улицах

В столице Башкирии продолжается нанесение дорожной разметки на тех улицах, что были отремонтированы. В выходные дни она появилась на улицах 50 лет СССР, Подводника Родионова и проспекте Октября, где недавно положили свежий асфальт.

Как отметили в администрации Уфы, работы проводятся при благоприятных погодных условиях, на сухом дорожном полотне и только ночью, когда машин на дорогах мало.