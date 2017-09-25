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06:57 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Строительство нового терминала начато в аэропорту Хабаровска

Пассажирам советуют приезжать заранее из-за новой схемы движения транспорта.

Источник: Reuters

В Хабаровске закончена подготовка к строительству комплекса AirCity и на этой неделе в аэропорту «Новый» приступят к активной фазе реализации масштабного инвестиционного проекта. Как рассказала ИА «Хабаровский край сегодня» начальник пресс-службы аэропорта Хабаровска Марина Кравченко, из-за строительных работ на площади у аэровокзала изменилась схема движения общественного и личного автотранспорта и пешеходные маршруты.

 — Пассажирам необходимо учитывать этот факт и я настоятельно советую людям приезжать к рейсу с запасом времени, — говорит Марина Кравченко. — Люди раньше проходили мимо синего здания аэронавигации и вдоль автобусной и троллейбусной остановки шли к международному терминалу. Сейчас эта территория будет перекрыта, пешеходы будут ходить вдоль шоссе. У нас сейчас стоит задача: запустить новую схему движения на площади у терминалов и минимизировать неудобства для пассажиров. Их, конечно, не избежать — люди привыкли одними тропками ходить, но после начала реконструкции их нужно менять, потребуется время, чтобы привыкнуть к новому. Первая из двух новых остановок общественного транспорта у аэропорта станет намного ближе к выходу из терминала внутренних авиалиний, вторая расположена у международного терминала. Старая дорога для общественного и личного транспорта станет тупиковой — она ведёт на стройплощадку.

Напомним, старое здание терминала внутренних авиалиний будет снесено и на его месте появится новый комплекс по проекту немецкой фирмы «Assman Beraten + Planen». Трёхэтажный терминал площадью более 26 тыс кв метров примет первых пассажиров уже в начале 2019 года, с его вводом в эксплуатацию пропускная способность воздушной гавани дальневосточной столицы вырастет с 2 млн пассажиров в год до 3 млн.

— При реконструкции международного терминала не будет остановок в обслуживании пассажиров и работе таможенных и пограничных служб, — подчеркнула Марина Кравченко. — По окончании работ площадь здания увеличится почти вдвое.

Кроме того, в комплексе AirCity появится и многофункциональный выставочный комплекс площадью около 15 тыс кв метров, он расположится рядом с будущими гостиничным и торгово-развлекательным центрами. Продолжается и модернизация взлётно-посадочных полос по федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы РФ на 2010 — 2020 годы».

— Первая полоса в последние годы фактически выполняла только функцию магистральной рулежной дорожки, на ней не было современного оборудования, — отметила Марина Кравченко. — Окончание работ намечено на 2018 год и после модернизации эта полоса длиной 3,5 км будет соответствовать всем самым современным требованиям к техническому обеспечению аэропортов и позволит принимать даже самые тяжелые на сегодняшний день лайнеры A-380.

Реализация проекта в рамках концепции Aircity будет способствовать формированию Хабаровска как центра экономической активности региона. Японские компании SojitzCorp, JOIN и JATCO ранее подтвердили намерения реализовать проект по развитию аэропорта Хабаровск (Новый) на базе АО «Международный аэропорт Хабаровск», являющегося резидентом ТОСЭР «Хабаровск».

На ВЭФ-2017 во Владивостоке было подписано соглашение о сотрудничестве и взаимодействии при строительстве нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровска между ООО «УК КОМАКС» управляющей организации ОАО «Хабаровский аэропорт», «Фондом развития Дальнего Востока и Байкальского региона» и государственной корпорацией банка развития внешнеэкономической деятельности «Внешэкономбанк».

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