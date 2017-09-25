В омские школы и детские сады дали тепло

— Техническим специалистам, которые работают в системе образования, пришлось выходить на объекты в субботу и воскресенье. И с поставленной задачей они справились досрочно. В школы и детские сады подано тепло. В ближайшее время такую же работу завершат на всех учреждения культуры и спорта.