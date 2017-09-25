В омские школы и детские сады дали тепло
В ближайшее время потеплеет во всех учреждениях культуры и спорта.
В ближайшее время потеплеет во всех учреждениях культуры и спорта.
Школы, детские сады и учреждения дополнительного образования Омска подключили к отоплению на 100%. Поручение и.о. мэра Сергея Фролова выполнено досрочно.
Департамент образования первым отчитался о выполнении. К 07:00 часам 25 сентября к теплу подключено более 350 объектов.
Сергей Фролов:
— Техническим специалистам, которые работают в системе образования, пришлось выходить на объекты в субботу и воскресенье. И с поставленной задачей они справились досрочно. В школы и детские сады подано тепло. В ближайшее время такую же работу завершат на всех учреждения культуры и спорта.
Тепло постепенно приходит и в квартиры омичей, но большая часть жителей Омска еще мерзнет. Отопление дают не повсеместно.