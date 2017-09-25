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08:04 (мск), источник: Sputnik

Россия построит в Ташкенте ликероводочный завод

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Ташкенте в ближайшие годы будет построен новый ликероводочный завод, специализирующийся на производстве продукции высшего качества из спирта класса «люкс». Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Его строительством займется совместное предприятие Premium Uzbekistan, где 51% принадлежит российской компании «Селена», а 49% — АО «Узбекистон темир йуллари». Первоначальный уставной фонд предприятия составит 150 тысяч долларов.

Новые мощности будут расположены на базе Ташкентского механического завода (бывшее Ташкентское авиационное производственное объединение имени Чкалова). Здесь планируется использовать передовые технологии последнего поколения.

Строительство нового ликероводочного завода будет осуществляться за счет прямых инвестиций российской компании с последующим направлением их в уставный капитал создаваемого совместного предприятия. Россияне также выделят займы на модернизацию другого вино-водочного актива — АО «Кукон спирт», акции которого были переданы «Узбекистон темир йуллари». Планируется, что оба проекта будут завершены в 2020 году.

Глава государства освободил реализаторов до 1 января 2021 года от налога на добавленную стоимость, обязательных отчислений и сборов в профильные государственные фонды, налога на прибыль юридических лиц по доходам, полученным нерезидентами, платы за проезд тяжеловесных и крупногабаритных авто по дорогам общего пользования, а также государственных сборов, пошлин и платежей при лицензировании и сертификации.

Кроме того, они получили освобождение от таможенных платежей на оборудование и запасные части к ним, комплектующие изделия и узлы, сырье и материалы, технологическую документацию, непроизводимые в республике.

Напомним, что за первые полгода в Узбекистане было произведено 29,8 миллиона литров ликероводочной продукции, 367 тысяч литров коньяка, 12,6 миллиона литров виноградного вина.

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