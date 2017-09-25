Отопление в домах челябинцев начнут включать 26 сентября

Отопление в домах челябинцев начнут подключать с вечера 26 сентября, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в мэрии.

Сейчас в областном центре тепло уже поступает в половину детских садов, несколько школ и больниц. В ближайшие дни отопление должны дать на всех объектах социальной сферы, а к выходным потеплеет и в квартирах горожан.

«В минувшую пятницу температура была около +8, в выходные меньше, а сегодня около нуля. По нормативам уже можем подключать тепло», — отметил Евгений Тефтелев.