Отопление в домах челябинцев начнут включать 26 сентября
Тепло уже поступает в половину детских садов города.
Тепло уже поступает в половину детских садов города.
Отопление в домах челябинцев начнут подключать с вечера 26 сентября, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в мэрии.
Сейчас в областном центре тепло уже поступает в половину детских садов, несколько школ и больниц. В ближайшие дни отопление должны дать на всех объектах социальной сферы, а к выходным потеплеет и в квартирах горожан.
«В минувшую пятницу температура была около +8, в выходные меньше, а сегодня около нуля. По нормативам уже можем подключать тепло», — отметил Евгений Тефтелев.
Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз на осень, пообещав южноуральцам аномальные температуры в октябре и ноябре.