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08:23 (мск), источник: АиФ Челябинск

Отопление в домах челябинцев начнут включать 26 сентября

Тепло уже поступает в половину детских садов города.

Сейчас в Вашингтоне: Вашингтон: +24° 78% 761 мм рт. ст. 3 м/с

Отопление в домах челябинцев начнут подключать с вечера 26 сентября, такое поручение глава города Евгений Тефтелев дал на аппаратном совещании в мэрии.

Сейчас в областном центре тепло уже поступает в половину детских садов, несколько школ и больниц. В ближайшие дни отопление должны дать на всех объектах социальной сферы, а к выходным потеплеет и в квартирах горожан.

«В минувшую пятницу температура была около +8, в выходные меньше, а сегодня около нуля. По нормативам уже можем подключать тепло», — отметил Евгений Тефтелев.

Напомним, ранее Гидрометцентр России опубликовал долгосрочный прогноз на осень, пообещав южноуральцам аномальные температуры в октябре и ноябре.

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