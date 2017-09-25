Правительство дополнительно выделит 540 млрд сумов на закупку лекарств

Источник: Sputnik

Премьер-министр Абдулла Арипов обязал Министерство финансов предоставить до конца сентября Министерству здравоохранения беспроцентную бюджетную ссуду в размере 300 миллиардов сумов, открываемую в виде траншей по заявкам.

Кроме того, Минфин получил право при необходимости выделить до конца 2017 года еще 240 миллиардов сумов бюджетных ассигнований на закупку в централизованном порядке социально значимых препаратов. При этом премьер поручил финансовому ведомству, начиная с будущего года, выделить отдельную смету расходов для приобретения необходимых лекарств.

Еще одной мерой поддержки сферы станет направление 3 миллиардов сумов Республиканскому внешнеэкономическому государственному предприятию O’zmedeksport в виде вклада в его уставный фонд.

Реализация социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения со стороны O’zmedeksport государственным медучреждениям будет осуществляться с применением предельных надбавок для оптовой торговли в размере 15% от покупной стоимости, для розничной реализации через социальные аптеки Минздрава — 20 процентов от оптовой цены.

Напомним, что с 1 января 2017 года в республике были установлены фиксированные цены на 167 наименований социально значимых лекарственных средств и 22 наименования изделий медицинского назначения местного производства. Также специальная госкомиссия установила предельные цены на 227 наименований импортных лекарств и медицинских изделий.