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08:05 (мск), источник: Sputnik

Правительство дополнительно выделит 540 млрд сумов на закупку лекарств

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Правительство Узбекистана приняло решение о выделении дополнительного финансирования для покупки социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения для государственных медучреждений. Об этом сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

Премьер-министр Абдулла Арипов обязал Министерство финансов предоставить до конца сентября Министерству здравоохранения беспроцентную бюджетную ссуду в размере 300 миллиардов сумов, открываемую в виде траншей по заявкам.

Кроме того, Минфин получил право при необходимости выделить до конца 2017 года еще 240 миллиардов сумов бюджетных ассигнований на закупку в централизованном порядке социально значимых препаратов. При этом премьер поручил финансовому ведомству, начиная с будущего года, выделить отдельную смету расходов для приобретения необходимых лекарств.

Еще одной мерой поддержки сферы станет направление 3 миллиардов сумов Республиканскому внешнеэкономическому государственному предприятию O’zmedeksport в виде вклада в его уставный фонд.

Реализация социально значимых лекарств и изделий медицинского назначения со стороны O’zmedeksport государственным медучреждениям будет осуществляться с применением предельных надбавок для оптовой торговли в размере 15% от покупной стоимости, для розничной реализации через социальные аптеки Минздрава — 20 процентов от оптовой цены.

Напомним, что с 1 января 2017 года в республике были установлены фиксированные цены на 167 наименований социально значимых лекарственных средств и 22 наименования изделий медицинского назначения местного производства. Также специальная госкомиссия установила предельные цены на 227 наименований импортных лекарств и медицинских изделий.

Определение цен осуществляется на ежеквартальной основе республиканской комиссией по контролю над обеспечением лечебных учреждений и населения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

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