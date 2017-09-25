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07:57 (мск), источник: Комсомольская правда

Как в Уфе включить отопление досрочно

Немногие знают, что это действительно возможно.

Источник: Комсомольская правда

После короткого бабьего лета в Уфе наступили холода. А горожане начали все чаще задаваться вопросом: когда же включат отопление?

Сегодня, 25 сентября, в мэрии нам сообщили, что решение по всеобщему отопительному сезону может быть принято в ближайшее время. Как стало известно «Комсомолке» из других источников, о судьбе батарей в городе нам могут рассказать уже завтра, 26 сентября, на утренней оперативке в администрации.

Представители мэрии напомнили, что включить отопление досрочно можно уже сейчас.

По федеральному законодательству, пуск тепла в дома начинается при установлении среднесуточной температуры за окном ниже +8 по Цельсию в течение 5 дней подряд. Однако можно сделать так, чтобы трубы в вашей квартире «ожили» еще раньше.

Что для этого нужно сделать?

Горожане самостоятельно могут подать заявку на включение отопления. Для начала, жильцам многоквартирного дома нужно организовать общее собрание собственников, на котором составить протокол. Для принятия решения необходимо, чтобы 1/3 жильцов выступили «за».

Этот протокол (заявку) передают управляющей компании, которая согласует его с ресурсоснабжающей организацией. После, в течение 5−8 дней тепло должно поступить в батареи. Но бывает, что ждать приходится и до 12 суток. Объясняется это тем, что между радиатором в квартире и котельным цехом — десятки метров трубопроводов, тепловые пункты, распределительные сети и другие прочие системы. Надо лишь немного подождать.

Однако несмотря на плюсы этого варианта, горожане, как правило, таким путем не идут. Почему?

Дело в том, что дата запуска отопления влияет на стоимость: чем раньше жильцы добьются его включения, тем больше придется платить, — отметили в администрации Уфы.

Управления жилищного хозяйства Уфы:

  • Демский район: ул. Ухтомского, 17/1. Тел: 281−22−30, 281−71−61.
  • Ленинский район: ул. М. Гафури, 103. Тел: 250−66−40.
  • Кировский район: ул. Батырская, 4/2. Тел: 292−11−00.
  • Советский район: ул. Бессонова, 2а. Тел: 223−12−42.
  • Октябрьский район: ул. Российская, 157/1. Тел: 235−66−95.
  • Сипайлово: ул. Сипайловская 14/1. Тел: 236−12−13.
  • Орджоникидзевский район: ул. Новочеркасская, 11. Тел: 260−52−67.
  • Калининский: ул. Ферина, 19/1. Тел: 238−65−11.
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