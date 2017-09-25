Стало известно, когда начнут проверять арендодателей в Алматы
В Алматы с октября начнутся проверки владельцев сдаваемых в аренду квартир, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
В Алматы с октября начнутся проверки владельцев сдаваемых в аренду квартир, сообщает NUR.KZ со ссылкой на
Ранее в управлении заявили, что арендные квартиры и дома начнут проверять на предмет регистрации в налоговых органах с 25 сентября.
Однако с связи и увеличившимся количеством лиц, желающих пройти регистрацию в налоговых органах, начало проверок перенесли на 2 октября текущего года.
За последние два дня только в Медеуском районе самостоятельно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 25 человек.
Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) с удостоверением личности. Регистрация производится бесплатно.
При наличии сведений о лицах, незаконно сдающих в аренду имущество, просим обращаться по телефону доверия 272−11−34, 267−71−70. Каждое обращение будет рассмотрено, конфиденциальность гарантируется.