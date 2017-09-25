Стало известно, когда начнут проверять арендодателей в Алматы

Источник: Nur.kz

Ранее в управлении заявили, что арендные квартиры и дома начнут проверять на предмет регистрации в налоговых органах с 25 сентября.

Однако с связи и увеличившимся количеством лиц, желающих пройти регистрацию в налоговых органах, начало проверок перенесли на 2 октября текущего года.

За последние два дня только в Медеуском районе самостоятельно зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей 25 человек.

Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, достаточно обратиться в центры обслуживания населения (ЦОН) с удостоверением личности. Регистрация производится бесплатно.