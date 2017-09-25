Власти Москвы объявили об окончании реформы уличной торговли

Источник: Агентство «Москва»

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По его словам, «поставленные цели и задачи достигнуты — около 400 ИП и организаций заключили договора на работу в НТО (нестационарные торговые объекты. — РБК), среди них небольшие региональные компании и начинающие предприниматели».

Реформа стартовала в 2010 году с приходом к власти нового мэра Сергея Собянина, который сразу раскритиковал хаос в уличной торговле.

Последний этап реформы начался в апреле 2015 года — тогда правительство Москвы постановило сносить все уличные павильоны, которые находились в собственности предпринимателей, и заменять их на типовые киоски, принадлежащие городу. Право на осуществление торговой деятельности в новых павильонах разыгрывалось на электронных аукционах.

Кульминацией реформы стала «ночь длинных ковшей» 9 февраля 2016 года, когда за одну ночь власти снесли 97 НТО. Владельцы павильонов пытались судиться с мэрией, но безуспешно.

РБК проанализировало все 2,7 тыс. торгов, прошедших с 15 апреля 2015 года (первый зарегистрированный лот) по 13 сентября 2017 года. Всего мэрия за это время сдала в аренду около 4,1 тыс. НТО на улицах города и более 400 в подземных переходах. По словам Алексея Немерюка​, остальные объекты работают по старым договорам и будут постепенно заменяться вплоть до 2020 года. Последние крупные лоты будут разыгрываться до конца текущего года, затем аукционы на объекты будут проходить с перерывами.

Как выяснилось, 2,3 тыс. из 4,1 тыс. объектов на улицах города арендовали всего десять компаний и холдингов.

По расчетам РБК, в общей сложности мэрия за пять лет должна получить от арендаторов 7,1 млрд руб., 57% из них придется на эти десять компаний.

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В отдельных сегментах концентрация капитала еще выше, например, больше половины всех торговых автоматов досталось компании «Авалон Дистрибьюшн».