Атомоход «Сибирь» из судостали ММК покинул верфь

22 сентября 2017 года на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был спущен на воду первый серийный универсальный атомный ледокол «Сибирь» проекта 22220. Его корпус сделан из металла, выпущенного на Магнитогорском металлургическом комбинате, сообщили «Уралинформбюро» в управлении информации и общественных связей предприятия.

Водоизмещение «Сибири» составляет 33,5 тысячи тонн, длина — 173 метра, а ширина — 34 метра. Она сможет проводить морские караваны в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед 3-метровой толщины. На чистой воде судно способно развить скорость до 22 узлов.

На сегодня ММК поставляет более половины всего металла для российских судостроителей — только в 2016 году отгружено 72 тысячи тонн металлопродукции.

Сейчас на верфях страны строятся головной ледокол проекта 22220 «Арктика» и второй серийный ледокол «Урал» — самые большие и мощные в мире. Также возводятся дизель-электрический ледокол проекта Aker ARC 130 А, самый большой в мире многофункциональный линейный дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» и другие.