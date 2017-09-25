В Омске досрочно завершен ремонт 214 тротуаров и 133 проездов
Отчет о проделанной работе представили и.о. мэра Омска.
Отчет о проделанной работе представили и.о. мэра Омска.
БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» отчиталось о завершении ремонта тротуаров и междворовых проездов. Муниципальное задание на текущий год выполнено в полном объеме.
К сегодняшнему дню отремонтировано 347 запланированных объектов, на которые из городского бюджета было выделено около 100 миллионов рублей.
Директор БУ «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» Владимир Казимиров доложил и.о. мэра Сергею Фролову о проделанной работе.
По словам Казимирова, удалось досрочно выполнить беспрецедентный объем работ. За теплый период в порядок приведены 214 тротуаров и 133 проезда во всех административных округах города.