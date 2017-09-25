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14:51 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Промзонам прописали комплекс

Мэрия Москвы спустя четыре года после скандального закрытия Покровской овощебазы в промзоне Бирюлево на юге столицы определилась с планами развития этой территории. Почти на 10 га могут быть построены производственные площадки и торговые объекты. Другие крупные промзоны города — Коровино и Братцево — планируется застроить, в том числе технопарком и жильем. Здесь город опробует новую схему, разрешающую в случае бездействия собственников привлекать других инвесторов.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

План комплексного освоения промзоны в Бирюлево (9,6 га) на юге Москвы, где до 2013 года находилась Покровская овощебаза, допускает застройку участка производственными предприятиями (до 43,3 тыс. кв. м) и торговыми объектами с автостоянками (до 75,3 тыс. кв. м), говорится в распоряжении правительства Москвы.

В нем же сообщается о параметрах еще двух промзон: Коровино, где на 10,8 га кроме производственных площадок и торговых объектов может появиться технопарк общей площадью 244,3 тыс. кв. м, и Братцево, где на 21,9 га помимо промышленного предприятия разрешено строительство 350 тыс. кв. м жилья.

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Из трех анонсированных площадок самая скандальная — промзона Бирюлево: в октябре 2013 года на местной Покровской овощебазе произошли массовые беспорядки после убийства местного жителя мигрантом, участники беспорядков из числа националистических группировок разгромили рынок, где работали в основном выходцы из постсоветских республик.

Тогда же власти Москвы закрыли базу, а полицейские возбудили уголовное дело по факту убийства.

Расследование велось и в отношении руководства ЗАО «Новые Черемушки», управлявшего Покровской базой.

По данным Kartoteka.ru, основными владельцами «Новых Черемушек» числятся Алиасхаб Гаджиев и Игорь Исаев — экс-президент подмосковного агрохолдинга «ОСП-Агро». В пятницу по телефонам компании, указанным в «СПАРК-Интерфакс», никто не отвечал. У ЗАО, судя по информации на его сайте, в районе бывшей овощебазы есть складской комплекс на 200 тыс. кв. м.

Источник «Ъ» в мэрии говорит, что у каждой из трех промзон по два-четыре собственника.

Так, площадки в Братцево делят два юрлица. Жилой проект в границах этой промзоны в 2016 году заявляла «Лираль групп» (по данным Kartoteka.ru, принадлежит канадской Liral Group), где получить комментарий не удалось. В Коровино среди собственников есть «Интеко» Микаила Шишханова. В компании сообщили «Ъ», что готовы заниматься развитием территории промзоны.

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Но пока, говорит собеседник «Ъ» в мэрии, предметных переговоров с собственниками участков в промзонах не было.

В департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы (ДНПП; курирует развитие промзон) отказались называть всех правообладателей промзон.

Бирюлево, Братцево и Коровино станут первыми промзонами, которые будут задействованы в комплексном развитии территории (КРТ). Этот механизм, вступивший в силу 1 января 2017 года, записан в Градостроительном кодексе и лоббировался властями Москвы.

Новая схема позволяет чиновникам через торги находить других инвесторов, если текущие владельцы участков в промзонах отказываются инвестировать в развитие территории.

Сейчас в правила землепользования и застройки включено 47 территорий для освоения по КРТ, это около 500 га. 52% этой площади может использоваться под промышленную застройку, 37% — под общественно-деловую, 11% — под жилье. В ДНПП объяснили, что выбирали первые территории с точки зрения привлекательности для инвесторов.

В отношении Бирюлево отдельно учитывались и возможности социальной реабилитации данной территории.
Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы


Управляющий партнер «Метриум групп» Мария Литинецкая говорит, что в Братцево сейчас активно реализуются проекты по строительству жилья бизнес-класса. По словам консультанта направления разработки концепций торгцентров CBRE Анастасии Костомахиной, Коровино и Бирюлево не смогут обеспечить торговым центрам достаточный для окупаемости трафик: первая примыкает к МКАД, а вторая соседствует с жилым районом, но с невысокой покупательской способностью населения.

Екатерина Геращенко, Халиль Аминов.

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