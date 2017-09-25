Узбекистан запустит новый порядок оплаты за газ и электричество

Источник: Sputnik

На первом этапе, в 2018 году, к ней подключат электроснабжение и газоснабжение, а на втором — до 1 января 2021 года — питьевое водоснабжение, канализацию и теплоснабжение. Для её создания правительство Узбекистана намерено привлечь грантовые средства зарубежных государств и международных институтов.

Среди главных задач новой системы — выставление счетов потребителям и контроль денежных средств на счетах, их зачисление и списание в соответствии с действующими тарифами поставщиков коммунальных услуг.

Кроме того, она займется ведением единого реестра потребителей по всей республике с учетом интеграции с системами электронного правительства, анализом потребления ресурсов и формированием соответствующих отчетов в режиме онлайн.

Пожалуй, важнейшей, в условиях Узбекистана станет функция удаленного управления счетчиками в сетях электроэнергии, газа, питьевой и горячей воды с возможностью их подключения и блокировки.

Отметим, что госорганы Узбекистана продолжают искать новые способы борьбы с должниками по оплате коммунальных услуг. Специально созданное для этого Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана недавно рапортовало, что взыскало за лето более 6,3 триллионов сумов долгов за свет и газ.