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09:13 (мск), источник: Sputnik

Узбекистан запустит новый порядок оплаты за газ и электричество

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. В Узбекистане в августе 2018 года планируют запустить Единую биллинговую систему коммунальных услуг с использованием унифицированного лицевого номера потребителя, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.

Источник: Sputnik

На первом этапе, в 2018 году, к ней подключат электроснабжение и газоснабжение, а на втором — до 1 января 2021 года — питьевое водоснабжение, канализацию и теплоснабжение. Для её создания правительство Узбекистана намерено привлечь грантовые средства зарубежных государств и международных институтов.

Среди главных задач новой системы — выставление счетов потребителям и контроль денежных средств на счетах, их зачисление и списание в соответствии с действующими тарифами поставщиков коммунальных услуг.

Кроме того, она займется ведением единого реестра потребителей по всей республике с учетом интеграции с системами электронного правительства, анализом потребления ресурсов и формированием соответствующих отчетов в режиме онлайн.

Пожалуй, важнейшей, в условиях Узбекистана станет функция удаленного управления счетчиками в сетях электроэнергии, газа, питьевой и горячей воды с возможностью их подключения и блокировки.

Отметим, что госорганы Узбекистана продолжают искать новые способы борьбы с должниками по оплате коммунальных услуг. Специально созданное для этого Бюро принудительного исполнения при Генеральной прокуратуре Узбекистана недавно рапортовало, что взыскало за лето более 6,3 триллионов сумов долгов за свет и газ.

Однако ситуация все равно продолжает оставаться тяжелой. По фактам хищения энергоресурсов и, как следствие, образования нереальной задолженности в размере 137,5 миллиардов сумов только в первом полугодии было возбуждено 111 уголовных дел.

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