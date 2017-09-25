Названа предполагаемая дата начала отопительного сезона в Уфе

Когда, согласно документу, предлагается начать отопительный сезон, рассказал ProUfu.ru начальник отдела координации предприятий жилищного хозяйства УЖОГ Уфы Никита Дмитриев. «Мы предлагаем начать отопительный сезон завтра, но сейчас все зависит от решения мэра», — рассказал специалист.

«Сейчас системы заполняются теплоносителем. Постепенно это происходит по всему городу: заполнение, разогрев, выпуск воздуха, — рассказал Никита Дмитриев. — Сперва начнут отапливаться социальные объекты, а уже затем жилой фонд».