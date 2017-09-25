Узбекистан и Афганистан расширят сотрудничество в сфере железнодорожного транспорта
Встреча делегаций Узбекистана и Афганистана прошла в Термезе 23 сентября. Об этом сообщает
Встреча делегаций Узбекистана и Афганистана прошла в Термезе 23 сентября. Об этом сообщает
В афганскую делегацию во главе с генеральным директором Управления железной дороги ИРА Мохаммадом Яма Шамсом также входили представители Офиса спецпредставителя президента Афганистана по делам СНГ, министерств иностранных дел, финансов.
Стороны обсудили проекты важных двусторонних документов, касающихся сотрудничества Узбекистана и Афганистана в сфере железнодорожного транспорта.