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08:59 (мск), источник: Actualitati.md

Молдавский лей ослабел к доллару и евро

Стал известен официальный курс валют на понедельник, 25 сентября. Национальная валюта ослабла по отношению к доллару и евро.

ЦБ: $ 57.6527   -0.57 € 69.0737   -0.19 ММВБ: $ 57.5500   +0.05 € 68.5300   -0.13
Источник: Actualitati.md

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6577 лея (+1,52 бана) и 21,1318 лея (+13,01 бана) за евро, тогда как в период с 22 по 24 сентября он составлял, 17,6425 лея за один доллар и 21,0017 лея за один евро.

Официальный обменный курс по другим валютам составляет: 0,6720 лея за 1 гривну, 4,6003 лея за румынский лей и 0,3067 лея за 1 российский рубль.

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