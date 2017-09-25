Молдавский лей ослабел к доллару и евро

Так, официальный обменный курс за один доллар составит17,6577 лея (+1,52 бана) и 21,1318 лея (+13,01 бана) за евро, тогда как в период с 22 по 24 сентября он составлял, 17,6425 лея за один доллар и 21,0017 лея за один евро.