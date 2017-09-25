Хабаровск отказался от круизного лайнера на месте речного вокзала

Источник: Reuters

Эскизы новой многофункциональной пристани в Хабаровске представил китайский инвестор российским партнёрам. При условии, что её площадь составит 200 тысяч квадратных метров, представители бизнеса из КНР готовы вложить в строительство более 12 миллиардов рублей. Однако ни один из вариантов архитекторов из Поднебесной в дальневосточной столице не оценили.

Хабаровчанам предложили сделать на речном вокзале многоступенчатое здание или круизный лайнер, бросивший якорь на Уссурийский бульвар. Китайские архитекторы подошли к проектированию с размахом, однако российские партнёры его не одобрили.

«Лайнер здесь затыкает всё пространство, которое есть, всю зелёную зону. Проезды не продуманы и стоянки. Если 200 тысяч квадратных метров — минимальная площадь здания, вы представляете, сколько здесь должно быть людей?», — отметил генеральный директор ОАО «Хабводтранс» Сергей Тивиков.

Как сообщает программа «Вести-Хабаровск», китайский инвестор предложил такие условия, поскольку при меньших площадях ему будет выгоднее снести существующее здание и построить новое. Вкладывать больше 12 миллиардов бизнесу невыгодно.

Нынешнее здание речного вокзала построено в 1910 году. За век его существования удобств и комфорта в помещении так и не появилось. Даже поиск двери в зал ожидания становится для многих проблемой. В турфирмах, работающих с приграничным Китаем, давно заявляют, что ситуацию нужно менять: лицо города представляется приезжим совсем не милым.

Солидарны с коммерсантами и таможенники. Только в нынешнюю навигацию речную границу пересекли почти 68 тысяч человек. Пункт пропуска с растущим потоком не справляется.

«При прохождении одновременном двух-трёх пассажирских судов создаётся пробка, конфликтная ситуация, когда из-за нехватки площадей мы не можем увеличить пропускную способность», — заявил заместитель начальника Хабаровской таможни Вячеслав Евсеев.

После реконструкции сам пункт пропуска должен стать стационарным. Уже в начале октября в Хабаровск вновь приедут архитекторы из Китая с эскизами, которые должны вписать в существующий ландшафт. Если городские власти один из них одобрят, начнётся детальное проектирование.