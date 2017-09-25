Ароматные шторы стали предметом административного расследования в Хабаровске

Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.

В Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поступило обращение от потребителя с жалобой на едкий запах, исходящий от рулонных штор с нанесенной фотопечатью, изготовленных по его заказу. Специалистами Управления было проведено административное расследование, в ходе которого выяснилось, что в процессе изготовления изделия участвуют несколько организаций. В отношении каждой организации, в свою очередь, проведены административные расследования, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого Роспотребнадзора.

В их ходе для проведения лабораторных исследований произведен отбор образцов ткани до нанесения фотопечати и с уже нанесенным рисунком.

По результатам проведенных испытаний было доказано, что образец с нанесенным рисунком не соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) по показателю «запах». При гигиеническом нормативе «не более 2 баллов» он составил 3 балла. Это создавало угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан, ведь в результате раздражения верхних дыхательных путей могут усиливаться заболевания дыхательной системы.

Таким образом, доводы потребителя об изготовлении некачественной продукции полностью подтвердились.

Компании, участвующие в процессе изготовления некачественной продукции, нарушили требования ст. 7 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300−1 «О защите прав потребителей».

В отношении компаний и должностных лиц, допустивших правонарушения, Управлением приняты меры административного воздействия.

Организациям выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.