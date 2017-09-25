Ароматные шторы стали предметом административного расследования в Хабаровске
Краевое Управление Роспотребнадзора помогло восстановить права потребителя.
Краевое Управление Роспотребнадзора помогло восстановить права потребителя.
Хабаровск, 25 сентября, AmurMedia.
В Управление Роспотребнадзора по Хабаровскому краю поступило обращение от потребителя с жалобой на едкий запах, исходящий от рулонных штор с нанесенной фотопечатью, изготовленных по его заказу. Специалистами Управления было проведено административное расследование, в ходе которого выяснилось, что в процессе изготовления изделия участвуют несколько организаций. В отношении каждой организации, в свою очередь, проведены административные расследования, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на сайт краевого Роспотребнадзора.
В их ходе для проведения лабораторных исследований произведен отбор образцов ткани до нанесения фотопечати и с уже нанесенным рисунком.
По результатам проведенных испытаний было доказано, что образец с нанесенным рисунком не соответствует Единым
Таким образом, доводы потребителя об изготовлении некачественной продукции полностью подтвердились.
Компании, участвующие в процессе изготовления некачественной продукции, нарушили требования ст. 7 Закона Российской Федерации от
В отношении компаний и должностных лиц, допустивших правонарушения, Управлением приняты меры административного воздействия.
Организациям выданы представления об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения.
Договор с потребителем расторгнут, денежные средства возвращены.