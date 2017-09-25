В Омской области за сутки подключат к теплу социальные объекты
Отчет о проделанной работе должен быть предоставлен губернатору региона во вторник.
Отчет о проделанной работе должен быть предоставлен губернатору региона во вторник.
В регионе продолжается подключение объектов социальной сферы к теплоснабжению. Старт подачи тепла был положен на прошлой неделе.
Сегодня, 25 сентября, в ходе аппаратного совещания Губернатор Омской области Виктор Назаров поставил перед руководством Омска и муниципальных районов задачу оперативно подать тепло во все социальные объекты. На все работы даются сутки.
Отчёт о 100% подключении губернатор ждет во вторник, 26 сентября.
Напомним, что на сегодняшний день на 100% подключены к теплоснабжению школы, детский сады и учреждения дополнительного образования Омска. В ближайшее время тепло дадут в учреждения культуры и спорта.