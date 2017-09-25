Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Алферова эмоционально высказалась о закрытии «Жди меня»
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Генпрокуратура назвала топ-10 «самых криминальных» регионов РФ
Учительница побила второклассника (видео)
39-летняя Амаль Клуни в красном костюме затмила всех (фото)
Немецкий выбор: что будет, если старая сила одержит новую победу Германия выбирает новый парламент, а вместе с ним и канцлера
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ
ОСАГО: новые правила при групповых авариях
Ангелина Вовк ждет публичных извинений от Аллы Пугачевой – СМИ
СМИ: Максакова возмущена решением бывшего мужа
55-летняя Андреева оправдалась за пиджак за 200 тыс. рублей
Как выглядят мужья plus-size моделей
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
10Лучшие снимки Cassini
10:18 (мск), источник: RNS

Банк России может стать собственником «Интеко» и части «А101 девелопмент»

Совладелец Бинбанка Михаил Шишханов в интервью газете «Ведомости» заявил, что компания «Интеко» и часть компании «А101 девелопмент» могут перейти под контроль Банка России.

Источник: РИА "Новости"

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», — сказал Шишханов. Он не уточнил, сколько потрачено на эти приобретения.

«Такие переговоры ведутся, но говорить про детали рано», — отметил представитель ЦБ.

Шишханов купил «Интеко» в 2011 году у Елены Батуриной, 5% компании приобрел «Сбербанк инвестиции». Стоимость активов стороны оценили в $1,2 млрд, однако сумма сделки могла составить около $200 млн, так как долг равнялся $1 млрд, отмечает издание.

Читайте также
ЦБ оценил дыру в портфеле Бинбанка

«На пике своей эффективности ''Интеко'' оценивалась в $1,2 млрд, но сегодня речи о такой стоимости идти не может», — сказал управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Он отметил, что «Интеко» — сильный бренд, однако оценить группу компаний сложно, поскольку информация о кредитах и земельных активах закрыта.

«Сафмар» (ранее группа «Бин») в 2015 году приобрела компанию «А101 девелопмент» у Вадима Мошковича. Совладелец «Сафмара» Михаил Гуцериев заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что этот актив обошелся в $800 млн.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. «В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении регулятора.

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил журналистам, что регулятор дал предварительную оценку потребности Бинбанка, Рост банка, Уралприватбанка и «Бинбанк Диджитал» в капитале в размере 250−350 млрд руб.

Ранее ЦБ принял решение о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности. В кредитной организации заявили, что предоставленных средств достаточно для выполнения всех обязательств.

1 комментарийк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии1
Комментарии
1
Сергей Саморуков
Теперь междусобойчики нам будут выдавать , как "борьба за справедливость " .
ОтветитьСсылкаПожаловаться
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Комментировать
 Советник Трампа рассказал о разработанной стратегии в отношении России
Facebook передаст Конгрессу данные о «российском вмешательстве»
Российский генерал погиб в Сирии
Консервативный блок Меркель победил на выборах в Бундестаг
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
В Польше началась активная фаза крупнейших учений Dragon-2017
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
На смену «таблетке»: первое фото новой «санитарки» УАЗ В новом семействе «Профи» появится максимальное количество разнообразных модификаций
Hi-Tech
«Это печально»: на старт продаж iPhone 8 в Китае пришло два человека По мнению некоторых пользователей, устройство не сулит каких-либо существенных улучшений по сравнению с его более дешевым предшественником
Кино
Волочкова в образе Мадонны приняла участие в шоу на «Первом» Балерина выложила в Instagram фото со съемок «Королей фанеры»
Недвижимость
ПФР уличили в нарушении выдачи маткапитала на жилье
Названы самые дорогие новостройки Петербурга
10 важных советов, как организовать хранение на кухне
Российский регион запускает ипотеку под 1%
Леди
Девушку из Дагестана полюбила вся Россия благодаря ее рецептам У Раисы необычная история и сильный характер, который позволил ей многого добиться
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь