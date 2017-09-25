Банк России может стать собственником «Интеко» и части «А101 девелопмент»

Источник: РИА "Новости"

«Я отдаю все свои доли, покупку которых финансировал, в том числе и за счет Бинбанка», — сказал Шишханов. Он не уточнил, сколько потрачено на эти приобретения.

«Такие переговоры ведутся, но говорить про детали рано», — отметил представитель ЦБ.

Шишханов купил «Интеко» в 2011 году у Елены Батуриной, 5% компании приобрел «Сбербанк инвестиции». Стоимость активов стороны оценили в $1,2 млрд, однако сумма сделки могла составить около $200 млн, так как долг равнялся $1 млрд, отмечает издание.

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«На пике своей эффективности ''Интеко'' оценивалась в $1,2 млрд, но сегодня речи о такой стоимости идти не может», — сказал управляющий партнер Colliers International Николай Казанский. Он отметил, что «Интеко» — сильный бренд, однако оценить группу компаний сложно, поскольку информация о кредитах и земельных активах закрыта.

«Сафмар» (ранее группа «Бин») в 2015 году приобрела компанию «А101 девелопмент» у Вадима Мошковича. Совладелец «Сафмара» Михаил Гуцериев заявлял в интервью телеканалу «Россия 24», что этот актив обошелся в $800 млн.

21 сентября ЦБ объявил о санации Бинбанка. «В рамках данных мер планируется участие Банка России в качестве основного инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора», — говорится в сообщении регулятора.

Заместитель председателя Банка России Василий Поздышев заявил журналистам, что регулятор дал предварительную оценку потребности Бинбанка, Рост банка, Уралприватбанка и «Бинбанк Диджитал» в капитале в размере 250−350 млрд руб.