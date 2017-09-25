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09:34 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Новостройки Екатеринбурга дорожают порайонно

Но ипотека ни при чем.

Снижение ставок по ипотеке не приведет в обозримом будущем к устойчивому подъему цен на первичном рынке Екатеринбурга. Об этом сообщили «Уралинформбюро» аналитики Уральской палаты недвижимости.

Гипотетическую возможность роста цен на квадратный метр в новостройках спрогнозировал на днях глава Минстроя РФ Михаил Мень. По мнению министра, удорожание «первички» могут вызвать снижение ипотечных ставок и объемов ввода в строй нового жилья.

Однако в Екатеринбурге эта тенденция пока не прослеживается. По словам аналитика УПН Константина Октаева, сегодня некоторое снижение объемов строительства в столице Урала компенсируется ускорением сроков сдачи объектов. «Если раньше дома строились около двух лет, то сегодня многие объекты завершаются за полтора года, и в них довольно быстро реализуются квартиры», — пояснил он в беседе с корреспондентом агентства.

По мнению представителя УПН, для того чтобы первичный рынок дорожал более-менее стабильно, необходим такой же стабильный рост благосостояния населения.

При этом удешевление ипотеки пока не принесло массового долгосрочного эффекта. По данным портала N1, средняя цена квадратного метра в новой однокомнатной квартире сегодня составляет 66 200 рублей, в двухкомнатной — 64 300 рублей, в трехкомнатной — 65 600.

Тем не менее в ряде районов Екатеринбурга (например, в Солнечном и Академическом) отмечается небольшой рост цен на жилье в новостройках. Это вызвано локальным взрывом спроса, который, в свою очередь, был спровоцирован предыдущим снижением цен в домах, которые возводились в этих районах по типовым проектам.

Ранее аналитики УПН отмечали небольшой рост цен на вторичном рынке Екатеринбурга. В основном это происходит в районах, где идет активное жилищное строительство, а вторичный фонд невелик. В списке «подорожавших» территорий аналитики называют Втузгородок, Широкую Речку, Заречный, Вокзальный и Парковый: там «вторичка» подорожала с начала 2017 года от 1 до 3,5%.

«Каждый район сегодня имеет свой субрынок, — пояснил “Уралинформбюро” Константин Октаев. — Например, Юго-Запад или Академический являются районами с высокой долей нового строительства. Поэтому “вторичка” там тоже вынуждена корректировать цены, примерно в районе 1−2%. А Вокзальный и Парковый — районы маленькие, и старый жилфонд там невелик. Поэтому любая новостройка там существенно “раскачивает” ценовой баланс».

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