С 22 по 24 сентября в Перми прошли большие осенние ярмарки. Горожане могли купить продукты местных товаропроизводителей и не только. Это сельскохозяйственные, молочные, мясные, кондитерские изделия. Ярмарка открылась и на площади перед зданием ДК Солдатова.