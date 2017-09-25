В Перми прошли большие осенние ярмарки
Ассортимент впечатляет — сельскохозяйственные, молочные, мясные, кондитерские изделия.
Ассортимент впечатляет — сельскохозяйственные, молочные, мясные, кондитерские изделия.
С 22 по 24 сентября в Перми прошли большие осенние ярмарки. Горожане могли купить продукты местных товаропроизводителей и не только. Это сельскохозяйственные, молочные, мясные, кондитерские изделия. Ярмарка открылась и на площади перед зданием ДК Солдатова.
Самый большой ажиотаж вызвал прилавок с белорусским мясом, колбасой и сыром.