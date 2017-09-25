Улицу Тюменскую в центре Омска отремонтировали и открыли для транспорта
Таким образом, для омичей открыли проезд на Фрунзенский мост.
Таким образом, для омичей открыли проезд на Фрунзенский мост.
В Омске закончили ремонт улицы Тюменской, который длился около 2-х недель.
На улице расширили дорогу, уложили новый асфальт, а также установили новые бордюры. Теперь проезжая часть стала полноценной двусторонней. Как пояснили в администрации Омска, через эту улицу пролегает самый короткий путь из центра Омска на Фрунзенский мост.
Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:
— Честно скажу, не помню, чтобы проезжая часть улицы Тюменская находилась в таком хорошем состоянии, как сейчас.
Напомним, улицу Тюменскую в числе прочих магистралей, расположенных в центре города, привели в порядок перед ремонтом Юбилейного моста, который закроют для движения 7 октября.