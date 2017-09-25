Улицу Тюменскую в центре Омска отремонтировали и открыли для транспорта

Источник: Om1.ru

В Омске закончили ремонт улицы Тюменской, который длился около 2-х недель.

На улице расширили дорогу, уложили новый асфальт, а также установили новые бордюры. Теперь проезжая часть стала полноценной двусторонней. Как пояснили в администрации Омска, через эту улицу пролегает самый короткий путь из центра Омска на Фрунзенский мост.

Сергей Фролов, исполняющий обязанности мэра Омска:

— Честно скажу, не помню, чтобы проезжая часть улицы Тюменская находилась в таком хорошем состоянии, как сейчас.