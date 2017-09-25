Правительство установило новые тарифы за сбор хлопка

Источник: Kommersant.uz

Принято соответствующее постановление Кабинета Министров «О закупочных ценах на хлопок-сырец урожая 2017 года».

Документом установлены закупочные цены на хлопок-сырец урожая 2017 года, которые повысились по сравнению с прошлым годом примерно на 40%. Дополнительно установлены закупочные цены на хлопок-сырец машинного сбора.

Хлопкосеющим фермерским хозяйствам рекомендовано производить каждые пять дней, а при необходимости ежедневную оплату сборщикам за фактически сданные объемы хлопка. Контроль за своевременной оплатой труда сборщиков будут вести Совету Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов.