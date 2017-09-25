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09:39 (мск), источник: Kommersant.uz

Правительство установило новые тарифы за сбор хлопка

С октября тарифная ставка по оплате труда за сбор хлопка-сырца повысится с 450 до 500 сум/кг, за машинный сбор урожая тариф составит 260 000 сум/тн.

Источник: Kommersant.uz

Принято соответствующее постановление Кабинета Министров «О закупочных ценах на хлопок-сырец урожая 2017 года».

Документом установлены закупочные цены на хлопок-сырец урожая 2017 года, которые повысились по сравнению с прошлым годом примерно на 40%. Дополнительно установлены закупочные цены на хлопок-сырец машинного сбора.

Хлопкосеющим фермерским хозяйствам рекомендовано производить каждые пять дней, а при необходимости ежедневную оплату сборщикам за фактически сданные объемы хлопка. Контроль за своевременной оплатой труда сборщиков будут вести Совету Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов.

Для проведения организованной уборки хлопка на местах создаются отряды сборщиков численностью не менее 100 человек. Для своевременной оплаты труда руководителей данных отрядов «Агробанк» выделит кредиты организациям АО «Узпахтасаноат» в размере 45 млрд. сумов.

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