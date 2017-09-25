Правительство установило новые тарифы за сбор хлопка
С октября тарифная ставка по оплате труда за сбор
С октября тарифная ставка по оплате труда за сбор
Принято соответствующее постановление Кабинета Министров «О закупочных ценах на
Документом установлены закупочные цены на
Хлопкосеющим фермерским хозяйствам рекомендовано производить каждые пять дней, а при необходимости ежедневную оплату сборщикам за фактически сданные объемы хлопка. Контроль за своевременной оплатой труда сборщиков будут вести Совету Министров Каракалпакстана, хокимияты областей и районов.
Для проведения организованной уборки хлопка на местах создаются отряды сборщиков численностью не менее 100 человек. Для своевременной оплаты труда руководителей данных отрядов «Агробанк» выделит кредиты организациям АО «Узпахтасаноат» в размере 45 млрд. сумов.