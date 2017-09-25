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09:39 (мск), источник: Sputnik

Индия намерена наладить поставки урана из Узбекистана

ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Индия намерена закупить уран у Узбекистана для пополнения стратегических запасов, сообщает РИА Новости. Сейчас стороны проводят переговоры по этому поводу.

Первые встречи официальных делегаций состоялись спустя два месяца после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Стратегические резервы урана Индии необходимы для гарантирования бесперебойной работы АЭС государства в течение пяти лет в случае перебоя с импортом.

Сегодня Индии поставляют уран, в основном, Россия, Казахстан и Канада. Также страна развивает сотрудничество в этой сфере с Австралией.

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