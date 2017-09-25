Индия намерена наладить поставки урана из Узбекистана
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Индия намерена закупить уран у Узбекистана для пополнения стратегических запасов, сообщает РИА Новости. Сейчас стороны проводят переговоры по этому поводу.
ТАШКЕНТ, 25 сен — Sputnik. Индия намерена закупить уран у Узбекистана для пополнения стратегических запасов, сообщает РИА Новости. Сейчас стороны проводят переговоры по этому поводу.
Первые встречи официальных делегаций состоялись спустя два месяца после встречи
Стратегические резервы урана Индии необходимы для гарантирования бесперебойной работы АЭС государства в течение пяти лет в случае перебоя с импортом.
Сегодня Индии поставляют уран, в основном, Россия, Казахстан и Канада. Также страна развивает сотрудничество в этой сфере с Австралией.