Индия намерена наладить поставки урана из Узбекистана

Первые встречи официальных делегаций состоялись спустя два месяца после встречи премьер-министра Индии Нарендры Моди и президента Узбекистана Шавката Мирзиеева «на полях» саммита Шанхайской организации сотрудничества в Астане.

Стратегические резервы урана Индии необходимы для гарантирования бесперебойной работы АЭС государства в течение пяти лет в случае перебоя с импортом.