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09:41 (мск), источник: VN.ru

Тепло получили все жилые дома Новосибирска

Оставшиеся жилые дома в Новосибирске подключат к отоплению 25 сентября, сообщает компания «СИБЭКО». В случае перебоев с отоплением следует обращаться в управляющую компанию, которая несет ответственность за открытие запорной арматуры и заполнение систем отопления.

Разворот системы отопления в жилых домах вошел в заключительную стадию в Новосибирске. До конца рабочего дня 25 сентября систему подключат в оставшихся домах. Если тепло все еще не поступило в квартиру, ответственность за это несет управляющая компания.

— Понедельник — последний день разворота системы отопления для жилого фонда. Все сети подачи тепловой энергии у нас включены. За циркуляцию внутри многоквартирных домов отвечают управляющие компании, эксплуатирующие жилой фонд. Они осуществляют работы по открытию запорной арматуры, заполнению систем, сбросу воздуха и регулировке внутридомовых систем отопления, — рассказал VN.ru начальник диспетчерского управления филиала «Тепловые сети» Роман Корниенко.

Отметим, что в соответствии с графиком разворота отопительной системы тепло уже должны были получить большинство многоквартирных домов правого и левого берегов Новосибирска. 24—25 сентября третья очередь подключения, которая захватит Вокзальную магистраль, улицу Ватутина, проспект Карла Маркса, улицы Петухова, Семьи Шамшиных, Гоголя и другие. Однако в некоторых домах второй и первой очередей подключения все еще отсутствует тепло. В этом случае необходимо звонить в управляющую компанию и уточнять, когда в дом подадут отопление.

Телефон вашей управляющей компании можно узнать с помощью муниципального онлайн-сервиса «Мой Новосибирск». В правом верхнем углу «Системы жизнеобеспечения города» есть строка поиска, куда нужно вписать свой адрес. Будьте готовы к тому, что на ваш запрос выпадет целый список адресов. Например, по запросу «Мичурина, 2», выпадает, кроме искомого, улица Мичурина, 20, улица Мичурина, 20/1 и так далее по порядку до улицы Мичурина, 29. Выберите из списка нужный адрес кликом мышки. Откроется окно с информацией, там будет раздел о «Текущих отключениях систем жизнеобеспечения». Пролистав информационную ленту до конца, вы найдете другую полезную информацию: название управляющей компании, имя руководителя и телефоны аварийных служб.

Также уточнить информацию о подключении отопления можно по телефону единой дежурно-диспетчерской службы мэрии по телефону 051.

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