Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Праправнучка Матильды Кшесинской стала балериной Большого театра
Валерий Спиридонов нашёл альтернативу пересадке головы
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Летевший из Москвы самолет совершил экстренную посадку
Убит бывший вратарь хоккейной сборной СССР: задержана его дочь
Обвиняемый в растрате замдиректора ФСИН жалуется на условия в СИЗО Олег Коршунов требует для себя нормальную подушку, матрас и телевизор
Ольге Остроумовой — 70: от Жени Комельковой до «мощной старухи»
Николая Караченцова перевели в реанимацию
Жилет станет обязательным для водителей
Hyundai планирует купить Fiat Chrysler
"Русская Кардашьян" показала формы в купальнике на подиуме
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
35-летняя Вера Брежнева кардинально сменила имидж (фото)
Принц Гарри и Меган Маркл впервые вместе вышли в свет
"Слон и моська": СМИ сравнили военную технику РФ и НАТО
"Безумный Макс": СМИ об атаке Сирии на боевиков
«В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Фоторепортажи
8Котопоезд из Японии
14События недели в фотографиях
11:59 (мск), источник: РБК

Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков

Реформа нестационарной торговли в столице привела к переделу рынка. Цена аренды привлекательных киосков взлетела в десятки раз, а киоски на окраинах оказались никому не нужны. РБК обнаружил 713 объектов, которые не удалось сдать.

Источник: Агентство «Москва»

РБК проанализировал 2,7 тыс. торгов, на которые выставлялись права на аренду киосков и которые прошли на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике с 15 апреля 2015 года (первый зарегистрированный по новым правилам лот) по 13 сентября 2017 года. Всего мэрия за это время сдала в аренду около 4,1 тыс. киосков на улицах города и более 400 в подземных переходах.

При этом 468 лотов на 713 объектов не были разыграны — желающих их арендовать не нашлось.

Больше всего среди них ларьков и стендов «Пресса» — 482 (это 17% от всех объектов такого типа).

Невостребованные ларьки вновь выставляются на торги через один—три месяца, как правило, по той же цене.

РБК нашел 17 лотов, которые выставлялись на аукцион пять раз.

Например, киоск «Мороженое» во дворах на Путевом проезде в Алтуфьево был арендован за 9 тыс. руб. в месяц только с пятой попытки единственным участником торгов — ИП Аразом Мамедовым. 349 раз торги проходили с единственным участником.

Новые схемы расположения павильонов определялись городом в зависимости от обеспеченности местного населения торговыми площадями, а важный для бизнеса показатель проходимости отошел на второй план. В итоге за права аренды лар​ьков в проходных местах на торгах разворачивалась серьезная борьба.

Например, ИП Армен Бениаминов арендовал на Манежной площади тележку с мороженым на пять лет за 558 тыс. руб. в месяц при стартовой цене лота 11,5 тыс. руб.

При этом многие ларьки на окраинах оказались не востребованы. «В центральных районах, где мороженое пользуется большим спросом, число киосков сократили в разы, зато поставили в каких-то совсем непроходных зонах», — заявил РБК Сергей Куранов, владелец торгового дома мороженого «Интерайс-Южное».

Читайте также
«Я совсем не узнаю Москву — это не мой город»

Разыгранные на аукционах павильоны нового типа распределены по специализациям неравномерно: больше половины обновленных киосков предназначено для печатной продукции, около 20% торговых точек отдали под мороженое. Так сложилось исторически, пояснил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк: эти группы товаров всегда пользовались особым спросом у москвичей, к тому же в киосках с мороженым и прессой кроме основной продукции продаются популярные товары, например вода и снеки.

Это привело к непропорциональному сокращению количества павильонов, которые торгуют продуктами питания и цветами, объяснила РБК доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Наталья Свечникова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Комментарии
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
Пока ни одного комментария, будьте первым!
Комментировать
 «В чудеса не верю»: военный о бое взвода РФ в окружении боевиков
Трамп обратился к Порошенко с призывом
Российский генерал погиб в Сирии
Выборы в Германии: провальная победа Ангелы Меркель
США вводят ограничения на въезд для граждан КНДР и Венесуэлы
В Курской области в ДТП погибли пять человек
СМИ узнали о возможной серии отставок губернаторов
Названы самые криминальные регионы России
Началось голосование о независимости Иракского Курдистана
Спорт
Тайм совершенства: «Зенит» укрепил лидерство в РФПЛ «Зенит» выиграл в гостях у «Краснодара» в центральном матче 11-го тура чемпионата России
Авто
Жилет станет обязательным для водителей Российские власти хотят заставить водителей носить светоотражающие жилеты при остановке вне населенных пунктов в темное время суток или в условиях плохой видимости
Hi-Tech
Samsung с огромным экраном здорово подешевел Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что уже через четыре месяца после старта продаж смартфон можно купить на 35% дешевле
Кино
Шепелев: «Малахов поступает профессионально, но бесчеловечно» Автор и ведущий программы «На самом деле» рассказал, как работает полиграф на программе, можно ли соврать во время шоу, а также о своем отношении к переходу Андрея Малахова на другой канал
Недвижимость
Как вдохнуть жизнь в старую квартиру: проект в Москве
Депутаты распространят реновацию хрущевок на регионы
Стало известно о компенсации магазинам в сносимых домах
Выдачу свидетельств о собственности на недвижимость возобновят
Леди
В моду вошли безумные женские носки (фото) Забавные носки — отличный и не очень дорогой способ поднять себе настроение
Дети
70-летний Борис Галкин впервые стал отцом У актера родилась дочка.
Все о ремонте
Студия в светло-серых тонах: проект в Москве
Тест: Угадайте архитектурный стиль по фото
10 способов декорировать пустую стену
Как оформить интерьер в стиле «эклектика»
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь