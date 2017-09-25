Предприниматели отказались арендовать 14% построенных Москвой киосков

Источник: Агентство «Москва»

РБК проанализировал 2,7 тыс. торгов, на которые выставлялись права на аренду киосков и которые прошли на сайте департамента города Москвы по конкурентной политике с 15 апреля 2015 года (первый зарегистрированный по новым правилам лот) по 13 сентября 2017 года. Всего мэрия за это время сдала в аренду около 4,1 тыс. киосков на улицах города и более 400 в подземных переходах.

При этом 468 лотов на 713 объектов не были разыграны — желающих их арендовать не нашлось.

Больше всего среди них ларьков и стендов «Пресса» — 482 (это 17% от всех объектов такого типа).

Невостребованные ларьки вновь выставляются на торги через один—три месяца, как правило, по той же цене.

РБК нашел 17 лотов, которые выставлялись на аукцион пять раз.

Например, киоск «Мороженое» во дворах на Путевом проезде в Алтуфьево был арендован за 9 тыс. руб. в месяц только с пятой попытки единственным участником торгов — ИП Аразом Мамедовым. 349 раз торги проходили с единственным участником.

Новые схемы расположения павильонов определялись городом в зависимости от обеспеченности местного населения торговыми площадями, а важный для бизнеса показатель проходимости отошел на второй план. В итоге за права аренды лар​ьков в проходных местах на торгах разворачивалась серьезная борьба.

Например, ИП Армен Бениаминов арендовал на Манежной площади тележку с мороженым на пять лет за 558 тыс. руб. в месяц при стартовой цене лота 11,5 тыс. руб.

При этом многие ларьки на окраинах оказались не востребованы. «В центральных районах, где мороженое пользуется большим спросом, число киосков сократили в разы, зато поставили в каких-то совсем непроходных зонах», — заявил РБК Сергей Куранов, владелец торгового дома мороженого «Интерайс-Южное».

Разыгранные на аукционах павильоны нового типа распределены по специализациям неравномерно: больше половины обновленных киосков предназначено для печатной продукции, около 20% торговых точек отдали под мороженое. Так сложилось исторически, пояснил РБК глава департамента торговли и услуг Москвы Алексей Немерюк: эти группы товаров всегда пользовались особым спросом у москвичей, к тому же в киосках с мороженым и прессой кроме основной продукции продаются популярные товары, например вода и снеки.