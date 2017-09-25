Ярмарка вакансий пройдет в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморского края, 13 работодателей уже заявили об участии. Среди них «Почта России», учреждения здравоохранения и образования, предприятия общепита, бытового обслуживания и другие.

Повара, грузчики, кассиры, кондитеры, проводники, финансовые консультанты, преподаватели и мастера производственного обучения, операторы связи, портные и закройщики, архивариусы и уборщики помещений и другие — в списке вакансий есть предложения по специальностям, рассчитанным на разный уровень профобразования и опыт работы. В медицинской сфере есть вакансии для терапевта, невролога, кардиолога, врача функциональной диагностики, медицинской сестры, лаборанта, санитарки.

Специализированная ярмарка вакансий пройдет в среду, 27 сентября, с 10.00 до 12.00 по адресу: г. Владивосток, ул. Пушкинская, 13а.