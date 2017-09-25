В новом микрорайоне Ростова построят школу на 1,1 тыс. мест
В микрорайоне «Красный Аксай», который сейчас строится в
В микрорайоне «Красный Аксай», который сейчас строится в
К настоящему моменту в районе уже действует детский сад на 160 мест, с кухней, котельной, спортивными и актовыми залами, стационарным отделением.
В настоящее время в «Красном Аксае» строится 12 домов, первые из которых будут сданы уже до конца года. Всего в микрорайоне появится 26 многоэтажных домов на 9,8 тыс жителей. Также здесь планируются создание роллердрома и стадиона.
«Это уникальный для Ростова опыт по взаимодействию власти и застройщиков в плане сдачи социальных объектов. Уверен, что этим опытом непременно нужно делиться. Только сообща мы сделаем жизнь ростовчан комфортной», — отметил посетивший накануне строительную площадку «Красного Аксая» заместитель главы администрации Ростова по экономике Дмитрий Чернышев.