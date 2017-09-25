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10:45 (мск), источник: Деловое сообщество

В новом микрорайоне Ростова построят школу на 1,1 тыс. мест

В микрорайоне «Красный Аксай», который сейчас строится в Ростове-на-Дону, появится новая школа на 1,1 тыс. учеников и детский сад на 100 мест. Об этом рассказали в городской администрации.

К настоящему моменту в районе уже действует детский сад на 160 мест, с кухней, котельной, спортивными и актовыми залами, стационарным отделением.

В настоящее время в «Красном Аксае» строится 12 домов, первые из которых будут сданы уже до конца года. Всего в микрорайоне появится 26 многоэтажных домов на 9,8 тыс жителей. Также здесь планируются создание роллердрома и стадиона.

«Это уникальный для Ростова опыт по взаимодействию власти и застройщиков в плане сдачи социальных объектов. Уверен, что этим опытом непременно нужно делиться. Только сообща мы сделаем жизнь ростовчан комфортной», — отметил посетивший накануне строительную площадку «Красного Аксая» заместитель главы администрации Ростова по экономике Дмитрий Чернышев.

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