Донская система обучения работников МФЦ признана лучшей в России

Как сообщили в правительстве региона, система представляет собой 50 учебных программ на 700 учебных часов, индивидуальный подбор учебных программ для каждой их семи целевых групп слушателей (от обслуживающего персонала до руководителя).

Помимо компетенций в области юриспруденции, права, документооборота и других дисциплин работники МФЦ должны уметь правильно общаться с получателями услуг. Это и психология, и речевой этикет, и просто умение вести диалог. В Ростовской области таким вещам «новобранцев» обучают профессиональные тренеры и психологи из высших учебных заведений, а также специалисты Сбербанка. По самым распространенным услугам (например, для бухгалтеров и системных администраторов) на Дону сделали видеоуроки.

Стоит добавить, что в марте в торговом центре «Мега» Аксайского района открылся первый уникальный «общерегиональный» МФЦ. Согласно принципу экстратерриториальности получить услуги в нем может любой гражданин с пропиской Ростовской области. Также здесь обслуживаются индивидуальные предприниматели и коммерческие компании. И это действительно первый МЦФ в России такого рода.

Посетители здесь получают услуги в формате «одного окна» — например, можно сразу оформить регистрацию права собственности на земельные участки, поставить недвижимость на кадастровый учет, а также зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей и многое другое. Всего «общеобластной» МФЦ предоставляет сегодня почти 200 государственных, муниципальных и дополнительных услуг.

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