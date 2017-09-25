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10:47 (мск), источник: РИА Крым

Топ-менеджер Siemens: не нужно осуждать Россию за поставки турбин в Крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен — РИА Новости (Крым). Несмотря на инцидент с поставками газотурбинных установок Siemens в Крым в обход санкций ЕС, целая страна с ее лояльными и надежными клиентами не может быть подвергнута всеобщему осуждению. Такое мнение высказал исполнительный директор концерна Siemens Джо Кэзер в интервью немецкому изданию Spiegel.

Источник: Reuters

По его мнению, в работе с российскими клиентами требуется «осмотрительность». По словам Кэзера, концерн «должен думать о сотнях и тысячах работающих на заводах людей, которые теряют работу», когда Siemens «слишком остро реагирует» на случившееся.

В то же время, отметил топ-менеджер немецкого концерна, после этого случая компания предприняла определенные меры.

В частности, Siemens вышел из совместного с «Технопромэкспортом» предприятия по производству энергооборудования «Интеравтоматика», оставив там только надзорный персонал. Также компания проверила всех своих клиентов и владельцев лицензий и усилила внутренний контроль.

Также концерн сохраняет за собой право распоряжаться своим оборудованием до тех пор, пока не будет понятно, где конкретно они будут установлены и подключены к электричеству.

Siemens ранее заявлял, что в Крым незаконно были поставлены четыре предназначенные для проекта в Тамани газовые турбины. ОАО ТПЭ, находящееся с 2016 года в процедуре банкротства, в свое время заключило контракт на покупку четырех турбин Siemens для проекта в Краснодарском крае, который в итоге не был реализован. Действующее ООО ТПЭ, строящее в Крыму две теплоэлектростанции, согласно его сообщению, купило турбины для ТЭС на вторичном рынке и провело их модернизацию силами российских заводов и инжиниринговых компаний.

Немецкий концерн подал судебный иск, в котором потребовал признать незаконной сделку по поставке своих турбин для строящихся в Крыму электростанций.

Ответчиками в иске указаны входящие в «Ростех» ОАО «ВО «Технопромэкспорт» (ОАО ТПЭ) и ООО «ВО «Технопромэкспорт» (ООО ТПЭ), а также производитель турбин ООО «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ, на 65% принадлежит Siemens, на 35% — «Силовым машинам»). Немецкий концерн требует признать недействительной сделку, состоявшую из двух частей — договор между СТГТ и ОАО ТПЭ от 10 марта 2015 года и договор между ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ от 16 октября 2015 года. Также истец требует применить последствия недействительности сделки, а именно обязать ООО ТПЭ возвратить четыре турбины производителю — российской «дочке» Siemens.

Российские власти уверены, что турбины оказались в Крыму на законных основаниях, поскольку они прошли серьезную переделку с применением российских технологий, в частности была увеличена их мощность. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков неоднократно указывал, что поставленные на полуостров турбины российского происхождения. Вместе с тем, Евросоюз в начале августа ввел санкции из-за поставки турбин Siemens в Крым, под которые, в частности, попали ОАО ТПЭ и ООО ТПЭ, а также их гендиректор.

Арбитраж Москвы ранее дважды отказал Siemens в принятии обеспечительных мер по иску. Истец просил наложить арест на четыре турбины, а также установить запрет на монтаж этих турбин в Крыму. Siemens мотивировал свою просьбу тем, что в случае удовлетворения иска демонтаж турбин повлечет значительные временные и финансовые затраты, их возврат истцу будет затруднителен либо невозможен. Кроме того, немецкий концерн, как говорится в определении суда, заявил о возможном причинении ему значительного ущерба, поскольку монтаж спорных турбин и их последующая эксплуатация снизят их стоимость, так как оборудование подвергнется износу и будет считаться бывшим в употреблении. Однако суд посчитал, что истец не представил доказательств, подтверждающих возможность причинения ему значительного ущерба, и правовых оснований для принятия обеспечительных мер не нашел.

Основные слушания по иску Siemens к структурам «Ростеха» назначены на 16 октября.

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