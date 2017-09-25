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11:14 (мск), источник: Kazinform

Подорожание угля в Казахстане прокомментировали в Минэнергетики

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Заместитель директора департамента электроэнергетики Министерства энергетики РК Талгат Абилгазы прокомментировал вопрос подорожания угля в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Источник: Reuters

«На сегодня угольная отрасль у нас является конкурентной. У нас порядка 400 месторождений. Все эти угольные разрезы самостоятельно устанавливают цену. То есть, ее регулирует рынок. На сегодня себестоимость добычи угля колеблется от 3 до 5 тыс. тенге, а цены доходят до 8 тыс. на самом разрезе», — сообщил Талгат Абилгазы, отвечая на соответствующий вопрос журналистов в кулуарах 16-ой конференции ЭРРА по инвестициям и регулированию энергетики.

Он также добавил, что дальше, пока продукт доходит до конечного потребителя, цена растет.

«То есть, никто для них не устанавливает цены, ее устанавливает рынок — то есть спрос и предложение. Значит, спрос такой большой», — резюмировал Талгат Абилгазы.

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