Свердловскую область обогрели на четверть

Источник: УралИнформБюро

Свыше 25% муниципальных образований Свердловской области получили тепло в полном объеме. Информация об этом размещена на сайте областного Министерства энергетики и ЖКХ.

Ранее «Уралинформбюро» сообщало о 14 территориях региона, полностью обеспеченных теплом. По состоянию на 22 сентября их число выросло до 26. Еще в 23 муниципалитетах отопление получили свыше 80% жилфонда. Общая доля «обогретого» жилья на Среднем Урале составила 32,2 миллиона квадратных метров.

Кроме того, отопление пришло в 756 школ, 1094 детских сада, 743 учреждения здравоохранения, 888 учреждений культуры, 110 интернатов и 497 других объектов социального назначения, сообщает областное Министерство энергетики и ЖКХ. По словам главы ведомства Николая Смирнова, к 1 октября отопление должно появиться у всех потребителей, проживающих в регионе.