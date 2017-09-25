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10:31 (мск), источник: Интерфакс

Уровень газификации Челябинской области к 2021 г составит 70,8%

25 сентября. Interfax-Russia.ru — Около 14 тыс. квартир и частных домов включены в программу газификации Челябинской области до 2021 года, сообщает пресс-служба главы региона.

Источник: Reuters

В результате протяженность газовых сетей в регионе будет увеличена более чем на 450 км.

Согласно прогнозам, уровень газификации Челябинской области увеличится до 70,8%.

Как следует из сообщения, в региональную программу по газификации войдут две госпрограммы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан РФ на 2014−2020 годы» и «Развитие сельского хозяйства в Челябинской области на 2016−2020 годы».

Также в программу входят мероприятия по газификации жилищно-коммунального хозяйства региона, финансируемые за счет специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа распределительными организациями.

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский поставил перед министерством строительства и инфраструктуры задачу подготовить документы, где будет собрана информация о средствах, которые планируют затратить на реализацию региональной программы газификации.

Ранее сообщалось, что в июне Б. Дубровский принял решение о выделении до конца 2017 года дополнительных средств в размере 2,9 млрд рублей на газификацию домов, строительство и ремонт дорог, а также на модернизацию коммунальной сферы.

В целом на газификацию Челябинской области с учетом программы устойчивого развития сельских территорий в этом году будет направлено 1,37 млрд рублей. Это позволит газифицировать всего более 7 тыс. домов и квартир, построить более 300 км газораспределительных сетей и десятки объектов газоснабжения.

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