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11:54 (мск), источник: VLADNEWS

В Приморье рыбообработка упала в сравнении с 2016 годом

Правда, в крае стали выпускать больше консервов из морепродуктов.

Источник: VLADNEWS

В Приморье в 2017 году стали выпускать больше консервов из морепродуктов — из ракообразных, моллюсков и т.п., сообщает РИА VladNews со ссылкой на данные Примстата. Рост составил 23,1%. При этом общий объем продукции из рыбы и морепродуктов в регионе остался на том же уровне, что и в том же периоде (январь-август) 2016 года.

За первые 8 месяцев текущего года выработка продукции категории «рыба переработанная и консервированная, ракообразные и моллюски» в регионе составила 473 732,5 тонны. Она включает в себя четыре подгруппы — «консервы рыбные», «пресервы рыбные», «консервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов» и «пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов». И по трем из ним в Приморье в 2017-м отмечено снижение производства.

Так, выработка консервов рыбных упала до 90,286 миллиона условных банок (97,7% в сравнении с уровнем 2016 года), пресервов — до 2 364,6 тысяч условных банок (89,3%). Но наибольшее падение зафиксировано в подгруппе «пресервы из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов»: до 74,6% от уровня прошлого года (в 2017 году приморскими предприятиями выпущено 380,6 тысяч условных банок такого вида продукции).

На общем фоне падения отрасли выигрышно смотрится рост производства «консервов из ракообразных, моллюсков и прочих морепродуктов» — на 23,1% к уровню первых восьми месяцев 2016 года (до 3 403,4 тысяч условных банок). Однако на деле этот рост только сглаживает общие показатели, приравнивая их к 2016 году — до 100% от уровня рыбообработки в прошлом году.

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