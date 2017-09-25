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10:40 (мск), источник: NewsKo

В Перми повторно объявлен конкурс на строительство детской поликлиники в Закамске

Министерство по регулированию контрактной системы в сфере закупок Пермского края 23 сентября повторно объявило запрос предложений на строительство нового здания детской поликлиники в Кировском районе Перми, так как первый конкурс признан несостоявшимся.

Источник: РИА "Новости"

В частности, заявки компаний ООО «Элмонт» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» были отклонены как не соответствующие аукционной документации.

Согласно данным портала госзакупок, 23 сентября аукционная документация прошла проверку краевого минфина. Было принято решение, что она соответствует всем необходимым требованиям.

Напомним, первоначально итоги конкурса планировалось подвести 24 июля этого года. Сейчас по результатам повторного аукциона итоги объявят не раньше 2 октября. Таким образом, сроки ввода детской поликлиники в строй могут затянуться.

Четырёхэтажное здание поликлиники планируется построить на ул. Шишкина, 20. Площадь здания составит более 5 тыс. кв. м. Поликлиника в день сможет принять до 350 пациентов.

В больнице будут оборудованы лифты, а также индивидуальная система отопления. Подрядчик обязан будет провести благоустройство территории — установить скамейки, фонари, клумбы у здания, организовать парковку.

Начальная стоимость контракта не изменилась и по-прежнему составляет 221,8 млн руб. Победитель конкурса должен приступить к работам в течение семи дней. Завершение строительства запланировано на июль 2018 года.

При этом подрядчик в ходе работы обязан привлечь к работам индивидуальных предпринимателей или некоммерческие организации в объёме 15% от суммы контракта.

Всего к 2019 году в Прикамье должно быть построено 14 новых поликлиник.

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