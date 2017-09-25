Четыре станции третьей линии метро в Минске планируется открыть в 2019 году

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Состав первого участка третьей линии Минского метрополитена включает 7 станций, общая протяженность которых составляет 8,52 км.

«В первый пусковой комплекс входят четыре станции — “Ковальская слобода”, “Вокзальная”, “Площадь Фр. Богушевича” и “Площадь Юбилейная”, два пересадочных узла. Ввести их планируется в 2019 году. Из указанных станций на первых двух уже приступили к отделочным работам. С августа начали инженерную подготовку территорий оставшихся трех станций на этом направлении. С сентября получено разрешение Госстройнадзора для сооружения этого участка. В основном идем в графике, точечное отставание устраняем», — отметил Павел Царун.

На всем участке сейчас в три смены ведутся с троительно-монтажные работы, по проходке по подземно-пешеходному переходу с первой на третью линию, из 422 м выполнено 320 м. Построен левый перегонный тоннель между станциями «Вокзальная» и «Площадь Юбилейная» протяженностью 1610 м, с августа начат правый тоннель. А также уже готовится территория для сооружения электродепо «Слуцкое», ведутся работы по перекладке инженерных сетей и прочие.