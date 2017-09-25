Предприниматели в Иркутской области продавили снятие антиалкогольного законопроекта

Как заявил Алексей Козюра, законопроект будет доработан в профильном комитете Законодательного собрания. «Предпринимательским сообществом были предложены концептуальные предложения, не учесть которые нельзя. В связи с этим, принял решение просить коллег-депутатов снять законопроект с рассмотрения на сессии и дать возможность его переработать в рабочей группе. Спасибо всем, кто прислал конструктивные предложения», — заявил депутат.

«На круглом столе инициаторы законопроекта, как мне показалось, многое поняли. Рынок легального алкоголя достаточно зарегулирован, и бороться надо с криминальной торговлей и с нарушителями существующих уже правил. Уверен, что они задумались над тем, что законопроект в таком виде принесет только убытки в бюджет и потерю рабочих мест, а многих просто оставит без средств к существованию. Мы поработаем над этим законопроектом в рабочей группе и приведем его в состояние, когда он не будет ухудшать условия ведения бизнеса, избавимся от излишних запретов», — отметил бизнес-омбудсмен Алексей Москаленко.